Neuer Vereinsvorstand 
Statt Auflösung geht es im TuS Mandel nun doch weiter
Das neue Vorstandsteam des TuS Mandel mit Monika Velten-Lammers (hinten 4. von rechts)
Das neue Vorstandsteam des TuS Mandel mit Monika Velten-Lammers (hinten 4. von rechts)
Anke Baer

Das Fortbestehen des Turn- und Sportvereins Mandel 1901 stand zur Diskussion. Der Verein wurde nur noch kommissarisch geleitet. Nun haben sich neue Ehrenamtliche um Monika Velten-Lammers und Achim Krüger gefunden, die den TuS Mandel fortführen. 

Lesezeit 1 Minute
Es stand auf der Kippe, das Fortbestehen des Turn- und Sportvereins Mandel 1901. Die Vereinsspitze war verwaist, die Auflösung drohte. Dann ergriffen einige Vorstandsmitglieder die Initiative, es gab eine kommissarische Leitung, etliche Aktionen und viele, viele Gespräche, und: Es klappte.
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