Statt Auflösung geht es im TuS Mandel nun doch weiter

Das Fortbestehen des Turn- und Sportvereins Mandel 1901 stand zur Diskussion. Der Verein wurde nur noch kommissarisch geleitet. Nun haben sich neue Ehrenamtliche um Monika Velten-Lammers und Achim Krüger gefunden, die den TuS Mandel fortführen.

Es stand auf der Kippe, das Fortbestehen des Turn- und Sportvereins Mandel 1901. Die Vereinsspitze war verwaist, die Auflösung drohte.

Dann ergriffen einige Vorstandsmitglieder die Initiative, es gab eine kommissarische Leitung, etliche Aktionen und viele, viele Gespräche, und: Es klappte.