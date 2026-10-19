Eine herbstliche Wanderung voller regionaler Genüsse: Auch in der 15. Auflage vereint das Event Tradition und Gaumenfreuden – mit einer abwechslungsreichen Strecke und sechs Zwischenhalten.
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Bunt gefärbtes Herbstlaub, angenehme Temperaturen und ein Wechsel aus Wolken: Besser hätten die Bedingungen für die 15. Simmertaler Wurstwanderung am Sonntag kaum sein können. Mehr als 1500 Wanderfreunde, und damit etwa genauso viele wie 2024, folgten der Einladung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Simmertal.