Simmertaler Wurstwanderung
Stationen und Spezialitäten begeistern 1500 Teilnehmer
Mit Herz und guter Laune: Das Helferteam sorgte mit selbst gemachten Getränken und regionalen Köstlichkeiten für eine willkommen
Mit Herz und guter Laune: Das Helferteam sorgte mit selbst gemachten Getränken und regionalen Köstlichkeiten für eine willkommene Stärkung entlang der Wanderstrecke.
Sebastian Schmitt

Eine herbstliche Wanderung voller regionaler Genüsse: Auch in der 15. Auflage vereint das Event Tradition und Gaumenfreuden – mit einer abwechslungsreichen Strecke und sechs Zwischenhalten.

Lesezeit 1 Minute
Bunt gefärbtes Herbstlaub, angenehme Temperaturen und ein Wechsel aus Wolken: Besser hätten die Bedingungen für die 15. Simmertaler Wurstwanderung am Sonntag kaum sein können. Mehr als 1500 Wanderfreunde, und damit etwa genauso viele wie 2024, folgten der Einladung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Simmertal.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren