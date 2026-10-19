Simmertaler Wurstwanderung Stationen und Spezialitäten begeistern 1500 Teilnehmer Sebastian Schmitt 19.10.2026, 15:32 Uhr

i Mit Herz und guter Laune: Das Helferteam sorgte mit selbst gemachten Getränken und regionalen Köstlichkeiten für eine willkommene Stärkung entlang der Wanderstrecke. Sebastian Schmitt

Eine herbstliche Wanderung voller regionaler Genüsse: Auch in der 15. Auflage vereint das Event Tradition und Gaumenfreuden – mit einer abwechslungsreichen Strecke und sechs Zwischenhalten.

Bunt gefärbtes Herbstlaub, angenehme Temperaturen und ein Wechsel aus Wolken: Besser hätten die Bedingungen für die 15. Simmertaler Wurstwanderung am Sonntag kaum sein können. Mehr als 1500 Wanderfreunde, und damit etwa genauso viele wie 2024, folgten der Einladung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Simmertal.







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