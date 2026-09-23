Tierleid im Kreis Kreuznach
Stationen sind voll: Mähroboter verletzen Igel
Je nach Art der Verwundung erhalten die hilfsbedürftigen Igel zunächst medizinische Versorgung durch einen Tierarzt.
Je nach Art der Verwundung erhalten die hilfsbedürftigen Igel zunächst medizinische Versorgung durch einen Tierarzt.
Annette Prusensky

Mähroboter töten Igel nicht nur direkt, sie entziehen dem Tier auch stetig seine Existenzgrundlage. Dies endet oft in einem leisen, schmerzhaften Tod oder der intensiven Pflege schwer verletzter Igel in überladenen Auffangstationen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Garten kommen oft Mähroboter zum Einsatz, denn diese funktionieren unkompliziert und oft autonom. Gleichzeitig seien sie einer der größten künstlichen Feinde des Igels, so die Naturschutzgruppe Nahe. Diese bittet nun um Wachsamkeit, denn die Auffangstationen seien voll und die stachligen Freunde bedrohter denn je.
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