Mähroboter töten Igel nicht nur direkt, sie entziehen dem Tier auch stetig seine Existenzgrundlage. Dies endet oft in einem leisen, schmerzhaften Tod oder der intensiven Pflege schwer verletzter Igel in überladenen Auffangstationen.
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Im Garten kommen oft Mähroboter zum Einsatz, denn diese funktionieren unkompliziert und oft autonom. Gleichzeitig seien sie einer der größten künstlichen Feinde des Igels, so die Naturschutzgruppe Nahe. Diese bittet nun um Wachsamkeit, denn die Auffangstationen seien voll und die stachligen Freunde bedrohter denn je.