Tierleid im Kreis Kreuznach Stationen sind voll: Mähroboter verletzen Igel Madeleine Assion 23.09.2026, 14:30 Uhr

i Je nach Art der Verwundung erhalten die hilfsbedürftigen Igel zunächst medizinische Versorgung durch einen Tierarzt. Annette Prusensky

Mähroboter töten Igel nicht nur direkt, sie entziehen dem Tier auch stetig seine Existenzgrundlage. Dies endet oft in einem leisen, schmerzhaften Tod oder der intensiven Pflege schwer verletzter Igel in überladenen Auffangstationen.

Im Garten kommen oft Mähroboter zum Einsatz, denn diese funktionieren unkompliziert und oft autonom. Gleichzeitig seien sie einer der größten künstlichen Feinde des Igels, so die Naturschutzgruppe Nahe. Diese bittet nun um Wachsamkeit, denn die Auffangstationen seien voll und die stachligen Freunde bedrohter denn je.







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