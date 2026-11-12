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Kirn bekommt Regioklinik: Stationäre Versorgung mit Schwerpunkt auf Inneres
14:30 Uhr
Fastnachtsstart in Baumholder
Die BKG startet fulminant ins Jubiläumsjahr
14:30 Uhr
St. Martin in Bad Sobernheim
Ein stimmungsvoller Laternenzug und 700 Weckmänner
14:30 Uhr
Ausbau in Höchstenbach
Ortsgemeinde erneuert Gehwege und Straßenbeleuchtung
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Getötete Schafe im Westerwald
Liste der Risse durch bekannten Wolfsrüden wächst weiter
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Autos stoßen auf B414 zusammen
Unfall bei Hachenburg sorgt für Behinderungen
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Fahrbahnerneuerung dauert an
Rhein-Lahn: Ärger über Verzögerungen beim Straßenbau
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Weniger Kinder in VG Nahe-Glan
Wie leer werden die Grundschulklassen?
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Verursacht das mehr Lärm?
Zeller Schützen wollen mit Großkaliber schießen
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KulturWerk feiert Geburtstag
Zehn Jahre Kultur mit Herzblut in Nassau
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Brandermittlungen laufen
Dachstuhlbrand in Mesenich: So steht es um das Haus
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