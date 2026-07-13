Alte Ölheizungen schlucken viel Heizöl, und sind wenig effizient. Stanislaw Krupa will mit einem Steuerungsgerät beim Einsparen helfen. Der Sponheimer Hausbesitzer Michael Schmidt hat das Gerät seit April installiert.
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Es sieht einfach aus, was Hausbesitzer Michael Schmidt in Sponheim an seiner betagten Ölheizung vorführt: Ein kleines Gerät wird einfach mit der Heizung per Stecker verbunden, und soll die Heizzyklen effizienter machen. Amabassador heißt das kleine Gerät, zu dem auch ein Display, Temperaturfühler für Zu-und Ablauf und ein Außenfühler gehören und es kostet 1500 Euro, berichtet Stanislaw Krupa, der den Vertrieb in der Region übernommen hat.