Neue Kraft für alte Heizungen? Stanislaw Krupa verspricht Einsparungen beim Heizöl Silke Jungbluth-Sepp 13.07.2026, 11:00 Uhr

i Stanislaw Krupa (links) und Michael Schmidt im Heizungskeller neben der 36 Jahre alten Ölheizung. Hausbesitzer Schmidt erhofft sich spürbare Einsparungen beim Heizölverbrauch durch die Ambassador-Steuerung. Silke Jungbluth-Sepp

Alte Ölheizungen schlucken viel Heizöl, und sind wenig effizient. Stanislaw Krupa will mit einem Steuerungsgerät beim Einsparen helfen. Der Sponheimer Hausbesitzer Michael Schmidt hat das Gerät seit April installiert.

Es sieht einfach aus, was Hausbesitzer Michael Schmidt in Sponheim an seiner betagten Ölheizung vorführt: Ein kleines Gerät wird einfach mit der Heizung per Stecker verbunden, und soll die Heizzyklen effizienter machen. Amabassador heißt das kleine Gerät, zu dem auch ein Display, Temperaturfühler für Zu-und Ablauf und ein Außenfühler gehören und es kostet 1500 Euro, berichtet Stanislaw Krupa, der den Vertrieb in der Region übernommen hat.







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