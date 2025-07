„Vision 2030: Gesundheitsstadt auch für wenig Geld!“ Was Jennifer Schuck, Koordinatorin Stadtmarketing, unter dem Punkt „Innovative Konzepte/Handlungsstrategien“ in ihrem Bericht über den Stand der Förderprogramme „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) und „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ (MII) für den Gesellschaftsausschuss der Stadt Bad Sobernheim unter anderem aufgelistet hatte, hätte als Überschrift zu den Perspektiven für Bad Sobernheim schlechthin stehen können. Vor allem, weil die Stadt am Ende des beträchtlichen Geldsegens, der aus den Programmtöpfen zu schöpfen gewesen wäre, wieder auf sich allein gestellt sein dürfte.

Eine Erfolgsgeschichte nämlich ist die Beteiligung vor allem am ZIZ-Programm nur bedingt, und hatte es wohl auch nur schwer werden können. Krankt das Unternehmen doch allein schon an seiner dürftigen Personalausstattung. Mit dem darüber hinaus nicht ganz unkomplizierten Wechsel im Bürgermeisteramt, folgender Krankheit des neuen Bürgermeisters und der nach Monaten (von August bis Dezember 2024) des Brachliegens späten Übernahme der für das Programm verantwortlichen Stelle durch Jennifer Schuck mit gerade einmal 16 Wochenstunden lagen alles andere als ideale Bedingungen vor. Noch dazu, darauf wies Schuck hin, hätte sie einiges aus den vergangenen Jahren des Projekts zunächst erst einmal dokumentieren müssen.

Forderung nach aktuellem Stand

Nun laufen die Programme aus. Seit Monaten hatten Ratsfraktionen gefordert, über den Stand der Projekte informiert zu werden. Auf die Tagesordnung sei das Thema leider gar nicht mehr aufgenommen worden, hatte Michael Greiner (SPD) in der letzten Stadtratssitzung nicht das erste Mal beklagt. Die für den 27. Mai angesagte Sitzung des Gesellschaftsausschusses, so monierte Dorothee Rupp (SPD), sei gar wegen vermeintlicher Themenlosigkeit abgesagt worden. Dabei habe sie ihre Frage, wann im Ausschuss der konkrete Zeitplan und die erarbeiteten Maßnahmenpläne vorgestellt würden, im März noch einmal dringlich gestellt. „Wir wissen ja nichts!“, war wohl für die meisten lange der Stand der Dinge.

Das hätte in der letzten Stadtratssitzung Anfang Juni geändert werden sollen. Der Überblick, den sie dort über die Projekte der beiden Förderprogramme erhielten, reichte der Stadtratsmehrheit nicht aus. So sollte eine umfassende Information im Gesellschaftsausschuss stattfinden, in dem ausführlich über die erreichten Ziele und die mit dem Geld finanzierten Aktivitäten informiert werden sollte. Mit einer Liste von Fragen hatte Christiane Baumgartl-Simons (Grüne) vorab versucht die Sitzung zielführend zu strukturieren. Den Weg vom ursprünglichen Ideenpapier zur Frage, was an Einzelprojekten überhaupt beantragt, was bewilligt wurde und leider eben auch, was beantragt, jedoch nicht in Angriff genommen worden ist, nachzuvollziehen, war der Ansatz. Die Frage nach den jeweiligen Gründen gehörte nicht weniger dazu, wie die, was noch bis zum Ende des Programms umgesetzt wird.

Digitalisierung der Felke-Card

Immerhin konnte Schuck berichten, dass der Verlängerung der Deadline des ZIZ-Förderprogramms von ihrem ursprünglichen auf Ende August gesetzten Ende auf November zugestimmt worden sei. So würden folgende Punkte noch zum Abschluss gebracht werden können: Qualitätssicherung und Abschlussbericht durch das prozessbegleitende Büro der Stadtmanufaktur GmbH, die Anmietung von Ladenlokalen, das Beschilderungssystem historischer Gebäude sowie die Stellfläche für den schon erworbenen Infopoint einzurichten. Bei der geplanten Stadt-App könne man auf die mittlerweile vom Linus Wittich Verlag angebotene kostenfreie Lösung zurückgreifen. Ebenfalls soll noch die Digitalisierung der Felke-Card erfolgen.

Ein grober Überblick über Abläufe, Zeiten und Zahlen, vor allem jedoch über Ziele wäre dienlich gewesen. Aus den Programmtöpfen wurden unter anderem Tanz im Park, die Ehrenamtsausstellung, das Ehrenamtsfest, die Sowwerummer Symphony und zuletzt 2024 der Feel-Good-Day bezahlt. Prozesse zur Einbindung der Beteiligten und Betroffenen gehörten ebenso dazu, wie die professionelle Begleitung. Doch die Summe einzelner Projekte ließ nur schwer einen roten Faden erkennen, der in eine zukünftige Gestaltung führen sollte. Dienlich könnte die Maßgabe sein, die Schuck als eines der Ergebnisse des Innenstadtkongresses in Essen mitgebracht hatte: „Parallelität von Online und Offline-Angeboten anstreben!“ Das wünscht sich auch Norbert Gebhardt (WG Ruegenberg), der es bedauern würde, wenn so etwas Tragfähiges wie etwa die Felke-Card, bei den Bemühungen sie zu digitalisieren, offline baden gehen könnte.

Eine starre Fixierung auf Fördersummen, befand Erster Beigeordneter Markus Milferstedt, könnte bei so langer Dauer eines Prozesses mitunter eher hinderlich werden. Wichtig werde, dass man sich durch Misslichkeiten und mögliche Fehler bei der Durchführung der Förderprojekte nicht lähmen lasse, sondern die Funken und Initialzündungen aufnehme, um den Prozess weiterzuführen, befand Dominique Corazolla (CDU). Doch klar war auch, dass der Ablauf der Förderprogramme die Stadt nicht das letzte Mal beschäftigt haben wird.