Jungtiere an B41 gefunden
Stammen Katzen aus Weinsheimer Haushalt mit 40 Tieren?
Zwei Katzenbabys wurden am Sonntag, 25. Oktober, an der B41 in der Nähe von Weinsheim gefunden und ins Tierheim gebracht. Sie st
Zwei Katzenbabys wurden am Sonntag, 25. Oktober, an der B41 in der Nähe von Weinsheim gefunden und ins Tierheim gebracht. Sie stammen womöglich aus einem Zuhause mit etwa 40 Katzen.
Polizei Bad Kreuznach

Zwei verlassene Katzenbabys an der B41 wurden kürzlich von der Polizei gerettet. Doch sie sind womöglich nicht allein. Immer mehr verwaiste Kitten tauchen in und um Weinsheim auf. Was steckt dahinter?

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Den Umständen entsprechend gut geht es den beiden Katzenbabys, die am Sonntag, 25. Oktober, an der B41 bei Weinsheim gefunden wurden. „Sie waren stark verwurmt, aber sonst nichts Auffälliges“, erklärt Christopher Kehrein, Vorsitzender des Bad Kreuznacher Tierschutzvereins, auf Anfrage unserer Zeitung.
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