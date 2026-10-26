Zwei verlassene Katzenbabys an der B41 wurden kürzlich von der Polizei gerettet. Doch sie sind womöglich nicht allein. Immer mehr verwaiste Kitten tauchen in und um Weinsheim auf. Was steckt dahinter?
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Den Umständen entsprechend gut geht es den beiden Katzenbabys, die am Sonntag, 25. Oktober, an der B41 bei Weinsheim gefunden wurden. „Sie waren stark verwurmt, aber sonst nichts Auffälliges“, erklärt Christopher Kehrein, Vorsitzender des Bad Kreuznacher Tierschutzvereins, auf Anfrage unserer Zeitung.