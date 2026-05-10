Aktionen zum Festtag Städtebauförderung hat Meisenheim über Jahre geprägt Roswitha Kexel 10.05.2026, 19:00 Uhr

i Am Info-Stand waren unter anderen Boris und Henry Dämgen sowie Niklas Braese im Einsatz. Roswitha Kexel

Die Stadt am Glan hat profitiert: Die erste Sanierungsmaßnahme dauerte von 1978 bis 2015. In diesem Zeitraum flossen rund 4,7 Millionen Euro an Fördermitteln nach Meisenheim.

Interessante Einblicke in die Entwicklung der Stadt Meisenheim gewährte der „Tag der Städtebauförderung“ unter dem Motto „Lebendige Orte, starke Gemeinschaften“. Stadtbürgermeister Reinhold Rabung hielt in seiner Begrüßung fest: „Die Städtebauförderung hat unsere Stadt über viele Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt und sichtbar weiterentwickelt.







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