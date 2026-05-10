Aktionen zum Festtag
Städtebauförderung hat Meisenheim über Jahre geprägt
Am Info-Stand waren unter anderen Boris und Henry Dämgen sowie Niklas Braese im Einsatz.
Am Info-Stand waren unter anderen Boris und Henry Dämgen sowie Niklas Braese im Einsatz.
Roswitha Kexel

Die Stadt am Glan hat profitiert: Die erste Sanierungsmaßnahme dauerte von 1978 bis 2015. In diesem Zeitraum flossen rund 4,7 Millionen Euro an Fördermitteln nach Meisenheim. 

Lesezeit 2 Minuten
Interessante Einblicke in die Entwicklung der Stadt Meisenheim gewährte der „Tag der Städtebauförderung“ unter dem Motto „Lebendige Orte, starke Gemeinschaften“. Stadtbürgermeister Reinhold Rabung hielt in seiner Begrüßung fest: „Die Städtebauförderung hat unsere Stadt über viele Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt und sichtbar weiterentwickelt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren