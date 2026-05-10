Die Stadt am Glan hat profitiert: Die erste Sanierungsmaßnahme dauerte von 1978 bis 2015. In diesem Zeitraum flossen rund 4,7 Millionen Euro an Fördermitteln nach Meisenheim.
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Interessante Einblicke in die Entwicklung der Stadt Meisenheim gewährte der „Tag der Städtebauförderung“ unter dem Motto „Lebendige Orte, starke Gemeinschaften“. Stadtbürgermeister Reinhold Rabung hielt in seiner Begrüßung fest: „Die Städtebauförderung hat unsere Stadt über viele Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt und sichtbar weiterentwickelt.