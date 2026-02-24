Jubiläumsjahr hat begonnen
Stadtwerke werden 100 Jahre alt und planen Neubau
Dort fing alles an: Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach zeigt, wo das erste Domizil des Energieversorgers im Jahr 1926 zu finden war. Nämlich mitten am Kornmarkt.
Marian Ristow

Die Stadtwerke feiern ein Jahrhundert voller Energie und blicken in die Zukunft: Ein Neubau ist geplant, und Bürger können erstmals investieren. Was steckt hinter diesen Plänen?

Lesezeit 2 Minuten
Ein echtes Jubiläumsjahr für die Bad Kreuznacher Stadtwerke: 2026 feiert der Energieversorger mit Hauptsitz in der Kilianstraße seinen 100. Geburtstag. Bei einem Pressetermin am Dienstagmorgen hat nun Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach einen Ausblick auf die Feierlichkeiten in diesem besonderen Jahr geboten und außerdem bestätigt, dass man derzeit den Bau einer neuen Zentrale plant.

