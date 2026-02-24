Die Stadtwerke feiern ein Jahrhundert voller Energie und blicken in die Zukunft: Ein Neubau ist geplant, und Bürger können erstmals investieren. Was steckt hinter diesen Plänen?
Lesezeit 2 Minuten
Ein echtes Jubiläumsjahr für die Bad Kreuznacher Stadtwerke: 2026 feiert der Energieversorger mit Hauptsitz in der Kilianstraße seinen 100. Geburtstag. Bei einem Pressetermin am Dienstagmorgen hat nun Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach einen Ausblick auf die Feierlichkeiten in diesem besonderen Jahr geboten und außerdem bestätigt, dass man derzeit den Bau einer neuen Zentrale plant.