Dass Klaus-Dieter Dreesbach, bislang stellvertretender Geschäftsführer von Stadtwerken und BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) sowie Geschäftsführer der Badgesellschaft, die Nachfolge von Christoph Nath, der sich alsbald beruflich aus Bad Kreuznach verabschieden möchte, antreten wird, ist beschlossene Sache. Interimsmäßig soll die bisherige Nummer zwei zur Nummer eins werden – mit Option auf Verlängerung.

Nach der Sommerpause soll diese Personalie vom Stadtrat als Empfehlung an die Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke beschlossen und delegiert werden. Die Bestellung des Stadtwerke-Geschäftsführers ist Sache dieses Gremiums – und nicht des Stadtrates.

i Klaus-Dieter Dreesbach ist der designierte neue Geschäftsführer der Stadtwerke und der BGK. Chantal Rubroeder/Stadtwerke

Bislang scheint es so, als ob die Politik mit dieser Personalie gut leben kann. Die „Übergangszeit“ soll unter anderem dafür genutzt werden zu prüfen, ob künftig ein Geschäftsführer Stadtwerke und BGK führen kann, oder ob es künftig gar zwei geben muss. Ebenso soll mithilfe einer externen Personalberatung ein geeigneter Kandidat für den schwierigen Posten in der Schnittmenge zwischen freier Wirtschaft, städtischer Beteiligung und Politik gefunden werden.

Eine Stellungnahme zur angedachten Personalrochade hat nun Werner Klopfer, Vorsitzender des Bündnisses für Bad Kreuznach (BKH), abgegeben. Klopfer sitzt selbst nicht im Stadtrat, Vertreter des Bündnisses im Rat ist Rolf Schneider, der als Teil der FDP-Fraktion arbeitet. Und damit auch Teil der Partnerschaft aus SPD, CDU und FDP ist, die künftig politisch den Ton angeben will.

Das von Klopfer gegründete Bündnis hatte bereits im April den Druck auf Nath und Dreesbach erhöht. Und beide unmissverständlich zum Rücktritt aufgefordert.

Dass Dreesbach auf Nath folgen soll, findet Klopfer (einst CDU und Bürgerliste) eigenartig. „Da ist jemand als Geschäftsführer der Bad GmbH hauptverantwortlich dafür, dass das Bäderhaus und die Crucenia-Thermen beinahe an die Wand gefahren wurden. Hätten nicht einige besonnene Mitglieder im Stadtrat dafür gesorgt, dann hätte Nath und im Gefolge Dreesbach die Kreuznacher Bäder-Einrichtungen kaputtgemacht. Und jetzt soll dieser Mann für ein Jahr Geschäftsführer der Stadtwerke werden, bevor ein qualifizierter Nachfolger gefunden ist“, schreibt Klopfer. Was sich die Verantwortlichen dabei gedacht hätten, verstehe er nicht.

Dreesbach sei nach Klopfers Dafürhalten ein erstklassiger „tüchtiger Ingenieur“, aber Klopfer fragt: „Was qualifiziert ihn zum Geschäftsführer?“ Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) seien nicht zu beneiden. „V or allem ist es wichtig, dass Herr Nath jetzt umgehend die Stadtwerke verlässt. Wenn jemand in dieser Position gekündigt hat, wird er normalerweise sofort freigestellt, unabhängig davon, welche Auflösungsvereinbarung in den nächsten Wochen getroffen wird“, so Klopfer.

„Da Herr Dreesbach als Ingenieur über vielfältige Erfahrungen für die Stadtwerke verfügt, wäre dies eine gute und ausgewogene Kombination.“

Werner Klopfer (Bündnis für Bad Kreuznach) fordert, ihm jemanden mit Finanzkompetenz an die Seite zu stellen.

Gehe es nach ihm gebe es ganz einfache Lösungen: Der Aufsichtsratsvorsitzende könne auf Zeit die Geschäftsführung übernehmen. Das wäre dann Thomas Blechschmidt. „Dazu stellt man ihm jemand aus den Stadtwerken an die Seite. Einer oder eine der Prokuristen kann das problemlos machen, und der Betrieb läuft weiter“, so Klopfer.

Jetzt einen Einjahresvertrag zu geben, könne sich als teurer Fehler erweisen. „Vielleicht haben wir in drei bis sechs Monaten einen tüchtigen Geschäftsführer und dann wird Herr Dreesbach trotzdem weiterbezahlt?“ Wenn es denn keine Lösung ohne Dreesbach geben solle, dann sollte man ihm einen tüchtigen Mann oder eine tüchtige Frau mit Finanzkompetenz an die Seite stellen. „Da Herr Dreesbach als Ingenieur über vielfältige Erfahrungen für die Stadtwerke verfügt, wäre dies eine gute und ausgewogene Kombination“, so Klopfer.