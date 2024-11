Stromausfall in Bad Kreuznach Stadtwerke: Kabelfehler war am Sonntag der Auslöser 18.11.2024, 16:34 Uhr

i Von einem Stromausfall waren am Sonntagmorgen weite Teile der Stadt Bad Kreuznach betroffen. Asulöser war ein Kabelfehler in der Kurhausstraße. Jan Lindner

Am Sonntagmorgen ist es in der Stadt Bad Kreuznach zu Stromausfällen gekommen. Was die Ursache dafür war, teilen die Stadtwerke auf Nachfrage jetzt mit.

. Vor allem der Süden der Kreisstadt war am Sonntagmorgen von einem Stromausfall betroffen. Laut den Kreuznacher Stadtwerken ist es um 7.28 Uhr zu einer Erdschlussmeldung in der Schaltanlage Ringstraße gekommen. Auslöser war ein Kabelfehler in der Kurhausstraße – vermutlich, weil Wurzelwerk die Kabelisolierung beschädigt hatte.

