Bad Kreuznacher Kornmarkt voll Stadtwerke feiern 100. Geburtstag bei bestem Wetter Josef Nürnberg 27.09.2026, 10:00 Uhr

i Hoch hinaus wollte das Stadtwerke-Maskottchen Eddy der Eisbär beim Jubiläumsfest 100 Jahre Stadtwerke Bad Kreuznach, Samstag auf dem Kornmarkt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

100 Jahre auf dem Kornmarkt: Die Bad Kreuznacher Stadtwerke feierten mit einem bunten Familienfest. Lesen Sie, wie aus einem Straßenbahn-Betrieb ein regionaler Versorger wurde – und welche Rolle er heute spielt.

Mit einem bunten Jubiläumsfest, ausgerichtet von den Stadtwerken und zahlreichen Vereinen, feierten die Bad Kreuznacher Stadtwerke am Samstag auf dem Kornmarkt ihren 100. Geburtstag.Die Adresse „Kornmarkt 6“ ist nicht einfach nur irgendeine Adresse. Sie steht für die Keimzelle der Bad Kreuznacher Stadtwerke, die vor 100 Jahren, am Freitag, 23.







Artikel teilen

Artikel teilen