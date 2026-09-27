100 Jahre auf dem Kornmarkt: Die Bad Kreuznacher Stadtwerke feierten mit einem bunten Familienfest. Lesen Sie, wie aus einem Straßenbahn-Betrieb ein regionaler Versorger wurde – und welche Rolle er heute spielt.
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Mit einem bunten Jubiläumsfest, ausgerichtet von den Stadtwerken und zahlreichen Vereinen, feierten die Bad Kreuznacher Stadtwerke am Samstag auf dem Kornmarkt ihren 100. Geburtstag.Die Adresse „Kornmarkt 6“ ist nicht einfach nur irgendeine Adresse. Sie steht für die Keimzelle der Bad Kreuznacher Stadtwerke, die vor 100 Jahren, am Freitag, 23.