Bingen würdigt Collin-Langen Stadtrat will Kulturufer nach verstorbener OB benennen Edgar Daudistel 02.05.2026, 09:00 Uhr

i Das Kulturufer entlang des Rheines soll in Birgit-Collin-Langen-Promenade umbenannt werden. Edgar Daudistel

Das Wirken der unerwartet verstorbenen ehemaligen Oberbürgermeisterin Bingens, Birgit Collin-Langen, soll gewürdigt werden: Auf Antrag der FWG soll das Kulturufer nach ihr benannt werden. Im Stadtrat stieß der Vorschlag auf breite Zustimmung.

In bemerkenswert kurzer Zeit hat der Binger Stadtrat zahlreiche Beschlüsse gefasst. Rund 20 Tagesordnungspunkte wurden innerhalb von nur etwa 30 Minuten abgearbeitet und größtenteils ohne Diskussion verabschiedet. „Null Information für die Bürger“, kritisierte ein Besucher beim Verlassen des Sitzungssaals.







Artikel teilen

Artikel teilen