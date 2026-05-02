Bingen würdigt Collin-Langen
Stadtrat will Kulturufer nach verstorbener OB benennen
Das Kulturufer entlang des Rheines soll in Birgit-Collin-Langen-Promenade umbenannt werden.
Das Kulturufer entlang des Rheines soll in Birgit-Collin-Langen-Promenade umbenannt werden.
Edgar Daudistel

Das Wirken der unerwartet verstorbenen ehemaligen Oberbürgermeisterin Bingens, Birgit Collin-Langen, soll gewürdigt werden: Auf Antrag der FWG soll das Kulturufer nach ihr benannt werden. Im Stadtrat stieß der Vorschlag auf breite Zustimmung.

Lesezeit 2 Minuten
In bemerkenswert kurzer Zeit hat der Binger Stadtrat zahlreiche Beschlüsse gefasst. Rund 20 Tagesordnungspunkte wurden innerhalb von nur etwa 30 Minuten abgearbeitet und größtenteils ohne Diskussion verabschiedet. „Null Information für die Bürger“, kritisierte ein Besucher beim Verlassen des Sitzungssaals.

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