Beim Bahnhofsprojekt in Bad Münster war es schon fünf vor zwölf. Gerade noch rechtzeitig hat der Stadtrat die Kurve bekommen. Auch für einen Löwenstegersatz ist die Ampel jetzt auf Grün gestellt.

Einmütig bei sieben Enthaltungen von AfD sowie Kay Maleton und Hans Gerhard Merkelbach von der Fairen Liste (wegen des Bad Münsterer Bahnhofsprojekts) hat der Kreuznacher Stadtrat die überarbeitete Prioritätenliste der gesamten investiven Maßnahmen des Stadtbauamts im Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Damit ist jetzt – nach dem positiven Votum im Bauausschuss – endgültig der Weg für die beiden wichtigen Infrastrukturprojekte frei, die nicht nur weit vorne auf der To-do-Liste stehen, sondern über die aktuell auch am meisten diskutiert wird: ein provisorischer Löwenstegersatz und die finanzielle Beteiligung der Stadt an dem 30-Millionen-Euro-Projekt „Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg“.

Große Mehrheit für Bahnhofsprojekt

Mit 33 Ja-, sieben Neinstimmen (AfD und Faire Liste) sowie zwei Enthaltungen von Wilhelm Zimmerlin (Büfep) und Herbert Drumm (Freie Wähler) sprach sich eine deutliche Mehrheit für das Bahnhofsvorhaben aus. CDU-Fraktionschef Manfred Rapp lobte die Lösung, die jetzt bei der Finanzierung des städtischen Anteils (maximal 2 Millionen Euro) gefunden wurde: Die Rückzahlung der Restsumme (1,65 Millionen) wird auf zehn Jahre gestreckt. Und die Mainzer Ministerien haben diese Woche auch der haushaltstechnischen Ausnahmeregelung „aus dringenden Gründen des Gemeinwohls“ zugestimmt, so Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP): „Das war eine Punktlandung.“

„Man muss ins Gelingen verliebt sein.“

Bad Münsters Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) im Stadtrat

„Man muss ins Gelingen verliebt sein“, bemühte Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) ein Sprichwort. Sie dankte den Ratsmitgliedern, dass sie beim Bahnhof „diesen Weg gegangen sind“. Stephanie Otto (Grüne) freute sich, dass es gelungen sei, den Knoten bei „diesem bedeutenden Infrastrukturprojekt“ zu durchschlagen. Helmut Martin (CDU) betonte ebenso: „Wir glauben, das hat Potenzial. Der Bahnhof wird für den Tourismus einen großen Vorteil bringen. Das ist sinnvoll investiert, und die Stadt ist nicht überfordert.“ Doch es gab auch kritische Stimmen: So meinte AfD-Fraktionschef Jörg Fechner, er habe bei dem Projekt „große Bauchschmerzen“. Zumal die Kernstadt gegenüber dem Stadtteil in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sei. Maleton hielt das Projekt angesichts der prekären Haushaltslage der Stadt für „unverhältnismäßig“ und kritisierte, der für 2027 geplante Bahnhaltepunkt Planig „ist damit erst einmal tot“.

Möglichst schnell einen Löwenstegersatz

Aber auch ein Löwenstegersatz soll angepackt werden. Von den mehr als 3200 Unterschriften, die die Stadträte Hermann Holste (Grüne), Stefan Butz (PBK) und Jürgen Locher (Linke) gesammelt haben, sind 60 Prozent Betroffene – Menschen, die den Löwensteg bislang genutzt haben, um aus der Südstadt ins Zentrum zu kommen“, machte Locher klar und betonte: „Es muss jetzt alles getan werden, damit es keine Verzögerungen mehr gibt.“

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, betonte Letz. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass man die Brückenlager prüfen müsse. Es sei eben nicht so, dass man da einfach ein Provisorium drauflegen könne. Dafür stehen erst einmal 60.000 Euro im Haushalt. Locher ließ nicht locker: „Wie stellen wir sicher, dass wir im nächsten Jahr nicht wieder warten müssen, bis der Haushalt freigegeben ist?“ Sein Anliegen sei, dass „wir 2026 haushaltstechnisch nicht blockiert sind“. Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) kann sich als Szenario vorstellen, die 60.000 Euro aus erhaltenen Landesmitteln zu finanzieren. Damit wäre die Zahlung 2025 gesichert. Zugleich würde man eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung über 290.000 Euro beschließen. Im Frühjahr 2026 könnte man dann – vorausgesetzt, die Planungsarbeiten sind abgeschlossen – aus den Zuweisungen Gelder für den Löwensteg zu blocken. „Damit könnten wir die Maßnahme Löwensteg absichern.“ Die Deckung könnte über Mittel vom Bahnhof BME erfolgen, weil man die dafür vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe nicht mehr brauche.