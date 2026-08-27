Nach 27 Jahren endet in Bad Kreuznach das Kapitel Wellness: Der Stadtrat hat die Schließung des defizitären Bäderhauses beschlossen. Doch was kommt jetzt? Die Immobilie steht vor einem ungewissen Schicksal.
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Diese Entscheidung hatte sich angebahnt und sie war deutlich: Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat am Donnerstagabend beschlossen, die Sauna- und Wellnesseinrichtung im Kurgebiet Bäderhaus zum 30. Juni 2027 zu schließen. Der Rat votierte nach einer emotionalen, rund 90-minütigen Debatte mit 28 Mal mit Ja (unter anderem von SPD, CDU, AfD, Grünen, Fairer Liste und FDP), acht Mal mit Nein – bei einer Enthaltung.