Entscheidung in Bad Kreuznach Stadtrat knallhart: Bäderhaus wird 2027 geschlossen Marian Ristow 27.08.2026, 22:14 Uhr

i Tourismus- und Badeprofis in der Stadt sehen die geplante Schließung des Bäderhauses kritisch. Der Stadtrat nicht, er hat sich entschieden. Das Bäderhaus wird 2027 geschlossen. Marian Ristow

Nach 27 Jahren endet in Bad Kreuznach das Kapitel Wellness: Der Stadtrat hat die Schließung des defizitären Bäderhauses beschlossen. Doch was kommt jetzt? Die Immobilie steht vor einem ungewissen Schicksal.

Diese Entscheidung hatte sich angebahnt und sie war deutlich: Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat am Donnerstagabend beschlossen, die Sauna- und Wellnesseinrichtung im Kurgebiet Bäderhaus zum 30. Juni 2027 zu schließen. Der Rat votierte nach einer emotionalen, rund 90-minütigen Debatte mit 28 Mal mit Ja (unter anderem von SPD, CDU, AfD, Grünen, Fairer Liste und FDP), acht Mal mit Nein – bei einer Enthaltung.







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