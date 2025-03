Der Verkehr fließt in der linken Hahnenbachstraße in Kirn bald von der Brunnengasse aus bachaufwärts – in Richtung Dhauner Straße. Was die umgedrehte Einbahn-Regelung für Auto- und Radfahrer künftig bedeutet.

In der linken Hahnenbachstraße in Kirn soll der Verkehr statt bachabwärts so wie früher von der Brunnengasse aus bachaufwärts fließen. Das beschloss der Stadtrat einstimmig in seiner Sitzung am Donnerstag. Im Grunde ist das ein Testlauf auf das vor acht Jahren (als Kirn selbstständig war) beschlossene neue Verkehrskonzept mit einer weitgehenden Entlastung des Marktplatzes vom Autoverkehr.

Auf Vorschlag von Bauhof-Leiter Heiko Kaiser nahm sich Marko Hartmann vom VG-Ordnungsamt der Sache nun an und legte dem Stadtrat ein Konzept vor, mit dem der Marktplatz etwas entlastet wird. Wichtig ist, dass die aufwendige Umleitung für etliche Straßen bei innerstädtischen Monatsmärkten mit der Hahnenbachstraßen-Umkehrung einfacher erfolgen kann. Da genügen künftig zwei Barken, für Märkte oder Musikveranstaltungen muss nicht die halbe Stadt gesperrt werden. Die nötigen Veränderungen mit Verkehrsschildern oder Spiegeln zur Verkehrssicherung fallen kaum ins Gewicht.

Beigeordneter Martin Zerfass merkte an, dass die neue Verkehrsführung als Umleitung wichtig werden kann. Für Rad- und Skooterfahrer ändert sich nichts. Sie können die linke Hahnenbachstraße beidseitig nutzen. „Sie halten sich sowieso an nichts,“ bedauert Bürgermeister Frank Ensminger das Verhalten der Zweirad-Fahrer. Nicht zuletzt deshalb werde man im Bereich Brunnengasse mit seiner engen S-Kurve Tempo 20 einrichten. Die Gefahrenstellen werde man sich mit Kreisverwaltung und Polizei anschauen, sagt Marko Hartmann. Als Vorteil der Regelung führte er an, dass die Anwohner besser zu ihren Anwesen kämen und nicht über den Marktplatz fahren müssten.

Die Idee von Karl-Heinz Buss, den Marktplatz einmal ganz verkehrsfrei zu halten, wurde im Rat nicht vertieft. Beim großen Verkehrskonzept von 2017 mit Stadtplanern und Bürgerbeteiligung war der Marktplatz (über Nahegasse erreichbar, Hahnenbachbrücke wäre gesperrt) weitaus weniger verkehrsbelastet. „Wir hatten das schon beschlossen,“ erinnerte Bürgermeister Ensminger an die Konzeption.

Aber erst mal ist es ein Test. Wenn es nicht funktioniert, kann man noch zum alten System zurückkehren. Ein Negativpunkt könnte werden, dass Autofahrer die neue Route als Abkürzung missbrauchen. Das war aber wohl kein Ablehnungskriterium für den Rat.

Straßenbau, Dorferneuerung und Spielplatz-Sanierung in Kirn-Sulzbach werfen Fragen auf

Thema bleiben in Kirn wie in vielen Dörfern der VG die Schlagloch-Pisten. So stellt sich die Frage, wie man mit der Kirner Straße in Kirn-Sulzbach umgehen soll. Die Stadtwerke planen eine Kanalerneuerung. Die Frage von SPD-Stadtrat Thomas Pfrengle: Wer zahlt den dann nötigen Straßenbau? Man hoffe auf grünes Licht von der ADD, sagte Bürgermeister Ensminger dazu und weitete das Thema Straßensanierung auf drei weitere Baustellen aus. In Kirn-Sulzbach ist neben Straßensanierung die Dorferneuerung oben auf der Liste. Pfrengle fragte nach dem Stand der Planungen, in die man den Spielplatz im Backesgarten einbeziehen solle. Dort gab es Baufällarbeiten und eine Neugestaltung sei nötig. Um nicht doppelt zu planen, sollte man mit Dorfplanerin Franzen reden. Deren Konzept werde fortgeschrieben, sagte Ensminger. Man könne einen Infoabend dazu anbieten. Zum Spielplatz-Thema sagte er, dass es auch in Kirn viel Spielplatz-Sanierungsbedarf gebe.

Unter „Fragen und Anregungen“ merkte Sven Muser (Ortsteil Kallenfels) an, dass in der gefährlichen Kurve an der alten Schule eine Straßenlampe ausgefallen ist. Weil eine Neuinstallation der Stromversorgung nicht in Frage kommt, sei ein Solarpaneel sinnvoll. Doch auch hier winkte der Bürgermeister ab. Zu teuer. Lieb und teuer ist ihm auch das Gesellschaftshaus. Das sei zu schade, um es sich „auf den Kopf stellen zu lassen.“ Das drohe nämlich bei Abifeiern. SPD-Ratsfrau Heike Holzhäuser hatte gefragt, warum denn der Abiball des Gymnasiums seit Jahren nicht mehr in Kirn stattfinden könne.