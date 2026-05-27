Sichere Schulwege in Kreuznach Stadtrat beschließt Neuregelung für die Hofgartenstraße Harald Gebhardt 27.05.2026, 09:00 Uhr

i Während des Schulbeginns und des Schulschlusses soll der Verkehr aus der Hofgartenstraße herausgehalten werden. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

War es das jetzt? Der Stadtrat in Bad Kreuznach hat eine neue Regelung für sichere Schulstraßen im Bereich der Hofgartenschule beschlossen.

War das das Schlusskapitel im jahrzehntelangen Streit um eine Verkehrsberuhigung in der Hofgartenstraße im Bad Kreuznacher Norden? Einmütig, bei zwei Enthaltungen (Karl-Heinz Delaveaux, FWG, und Jürgen Herbert Drumm, Büfep plus), hat der Stadtrat jetzt nach der Aufhebung der bisherigen verkehrsrechtlichen Anordnung von „Schulstraßen“ im Bereich der Hofgartenschule eine Neuregelung beschlossen, um die Schulwege dort sicherer zu machen.







Artikel teilen

Artikel teilen