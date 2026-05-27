War es das jetzt? Der Stadtrat in Bad Kreuznach hat eine neue Regelung für sichere Schulstraßen im Bereich der Hofgartenschule beschlossen.
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War das das Schlusskapitel im jahrzehntelangen Streit um eine Verkehrsberuhigung in der Hofgartenstraße im Bad Kreuznacher Norden? Einmütig, bei zwei Enthaltungen (Karl-Heinz Delaveaux, FWG, und Jürgen Herbert Drumm, Büfep plus), hat der Stadtrat jetzt nach der Aufhebung der bisherigen verkehrsrechtlichen Anordnung von „Schulstraßen“ im Bereich der Hofgartenschule eine Neuregelung beschlossen, um die Schulwege dort sicherer zu machen.