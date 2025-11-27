Stadtrat Bad Sobernheim: Alle Beigeordneten werfen hin

Die Sitzung war fast zu Ende, da wurde es im Sobernheimer Rat spannend: Alle drei Beigeordneten sind mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Daraufhin forderten alle Fraktionsspitzen gemeinsam den Rücktritt des Bürgermeisters. Doch der macht weiter.
Paukenschlag im Bad Sobernheimer Stadtrat: Alle drei städtischen Beigeordneten haben hingeworfen. Und alle vier Fraktionen, also auch die Wählergruppe von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg selbst, haben anschließend den Stadtchef zum Rücktritt aufgefordert.