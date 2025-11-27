Ruegenberg-Rücktritt gefordert Stadtrat Bad Sobernheim: Alle Beigeordneten werfen hin Silke Jungbluth-Sepp

Lena Reuther 27.11.2025, 13:04 Uhr

i Da war die Stimmung noch gut, im Oktober 2024. Nun haben die Beigeordneten Bernd Krziscik (CDU), Markus Milferstedt (SPD) und Sascha Müller (Grüne) hingeworfen (von links). Und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg steht alleine da (2. von links). Silke Jungbluth-Sepp

Die Sitzung war fast zu Ende, da wurde es im Sobernheimer Rat spannend: Alle drei Beigeordneten sind mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Daraufhin forderten alle Fraktionsspitzen gemeinsam den Rücktritt des Bürgermeisters. Doch der macht weiter.

Paukenschlag im Bad Sobernheimer Stadtrat: Alle drei städtischen Beigeordneten haben hingeworfen. Und alle vier Fraktionen, also auch die Wählergruppe von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg selbst, haben anschließend den Stadtchef zum Rücktritt aufgefordert.







