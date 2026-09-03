VG Nahe-Glan radelt Stadtradeln mit Rekordzahlen Silke Jungbluth-Sepp 03.09.2026, 10:03 Uhr

i Entspannter Abschluss der Aktion Stadtradeln der Verbandsgemeinde Nahe-Glan vor dem Bad Sobernheimer Rathaus. Cindy Lu Theis

Sie haben im Juni drei Wochen mit ganzer Kraft in die Pedale getreten: Die 132 Teilnehmer des Stadtradelns der VG Nahe-Glan. Sie erstrampelten die Rekordzahl von 26513 Kilometern auf ihren Drahteseln und sparten rund vier Tonnen CO² ein.

Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan ist geradelt. Und wie. Das Stadtradeln 2026 zählte mehr Teilnehmer als je zuvor. Insgesamt traten 132 Radfahrer zwischen Bad Sobernheim und Meisenheim in die Pedale. Im vergangenen Jahr waren es nur 77 Teilnehmer.Entsprechend ist auch eine Rekordzahl von Kilometern in der Zeit vom 8.







Artikel teilen

Artikel teilen