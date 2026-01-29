Bad Sobernheimer Jugend Stadtparty: Die Planung für 13. März läuft Tjorven Lamb 29.01.2026, 15:00 Uhr

i An verschiedenen Stationen fand ein reger Ideenaustausch zwischen den Sobernheimer Kids statt. Tjorven Lamb

Die Bad Sobernheimer „Stadtparty“ kann kommen – zehn junge Helfer wurden nun gefunden, die sich für diese Veranstaltung einsetzen möchten. Termin ist der 13. März.

Am Freitag fand im Kaisersaal der Auftakt für die geplante „Stadtparty“ statt. In Kooperation mit dem Internationalen Bund Südwest (IB) bewarb Bürgermeister Roland Rügenberg das Projekt auf Instagram und versprach ein Budget von 4000 Euro. Unter dem Motto „Von Jugendlichen für Jugendliche“ soll Vierzehn- bis Achtzehnjährigen die Möglichkeit gegeben werden, Konzeption, Planung und Durchführung einer Party zu übernehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen