Stadtmarketing-Stelle für Sobernheim ab Januar vakant 

Wieder ein Wechsel im dreiköpfigen Team der Stadtverwaltung. Auch Jennifer Schuck verlässt zum Jahresende das Team. Sie war seit Januar für das Stadtmarketing verantwortlich. Stadtchef Ruegenberg hofft auf eine rasche Wiederbesetzung der Stelle.
Lesezeit 1 Minute
Nach der Rücktrittswelle in der Stadtspitze gibt es nun auch eine weitere personelle Veränderung im dreiköpfigen Team der Stadtverwaltung, das sich um das Stadtmarketing, die städtischen Veranstaltungen und das Heimatmuseum Priorhof kümmert.Denn nach der städtischen Veranstaltungsmanagerin Ully Mathias hat nun auch Jennifer Schuck gekündigt, die sich seit Anfang des Jahres um das Stadtmarketing der Felkestadt gekümmert hat.