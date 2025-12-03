Jennifer Schuck hört auf Stadtmarketing-Stelle für Sobernheim ab Januar vakant Silke Jungbluth-Sepp 03.12.2025, 19:00 Uhr

i Jennifer Schuck war seit 1. Januar für das Bad Sobernheimer Stadtmarketing verantwortlich. Sie folgte auf Tatjana Miesem, die bereits Ende September 2024 andere berufliche Wege eingeschlagen hatte. Nun hat Schuck zum Jahresende gekündigt. Silke Jungbluth-Sepp

Wieder ein Wechsel im dreiköpfigen Team der Stadtverwaltung. Auch Jennifer Schuck verlässt zum Jahresende das Team. Sie war seit Januar für das Stadtmarketing verantwortlich. Stadtchef Ruegenberg hofft auf eine rasche Wiederbesetzung der Stelle.

Nach der Rücktrittswelle in der Stadtspitze gibt es nun auch eine weitere personelle Veränderung im dreiköpfigen Team der Stadtverwaltung, das sich um das Stadtmarketing, die städtischen Veranstaltungen und das Heimatmuseum Priorhof kümmert.Denn nach der städtischen Veranstaltungsmanagerin Ully Mathias hat nun auch Jennifer Schuck gekündigt, die sich seit Anfang des Jahres um das Stadtmarketing der Felkestadt gekümmert hat.







