Nach einem Jahr im Amt ist Zeit für eine Zwischenbilanz: Der Bad Sobernheimer Roland Ruegenberg sieht im Gespräch mit dieser Zeitung „Gutes und Schlechtes“.

So schnell vergeht ein Jahr. Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) ist schon ein volles Jahr im Amt, seit der Unternehmer am 29. August die Aufgabe als Oberhaupt der 6500 Bad Sobernheimer Bürger übernommen hat. Zeit für eine Zwischenbilanz, die er im Gespräch mit unserer Zeitung zieht.

Im ersten Jahr habe es „Gutes und Schlechtes“ gegeben, sagt er. Neu sei für ihn die Situation gewesen, vor dem Stadtrat zu stehen – auch wenn er zuvor VG-Beigeordneter und Stadtratsmitglied war. Und: „Es ist anstrengend, demokratische Entscheidungen herbeizuführen, und es ist ungewohnt für jemanden, der gewohnt ist, selbst zu entscheiden“, sagt er.

Die Vorbereitungszeit, bis der Rat alle Informationen für Entscheidungen habe, sei aufwendiger, als er es eingeschätzt habe. Schließlich bestimme der Stadtrat das Ergebnis und es sei seine Aufgabe, für die Sachgerechtigkeit der Entscheidungen zu sorgen. Für die Zukunft erhoffe er sich, dass dabei „die Parteizugehörigkeit und das Lagerdenken mehr in den Hintergrund tritt“.

Dass Ruegenbergs Vorlagen allerdings so manches Mal nicht nur von den oppositionellen Sozialdemokraten abgelehnt wurden, die mit acht Mandaten im Rat vertreten sind, sondern auch von den übrigen Fraktionen, gelegentlich sogar von seiner eigenen Gruppierung, wertet er als Einzelfälle. „Die wesentlichen Entscheidungen, die durchgefallen sind, sind dann ja in der zweiten Runde durchgegangen.“

i Die Zusammenarbeit im Stadtvorstand beschreibt Roland Ruegenberg als vertrauensvoll. Markus Milferstedt (SPD) als erster Beigeordneter, Christdemokrat Bernd Krisczik (links) und Sascha Müller von den Grünen (rechts) stehen ihm zur Seite. Silke Jungbluth-Sepp

Dass auch die CDU, die ihm als „Team Ruegenberg“ in der Stichwahl gegen den langjährigen SPD-Stadtchef Michael Greiner den nötigen Rückenwind für seinen Wahlsieg verschafft hatte, inzwischen eine gewisse Distanz erkennen lässt, sieht der Stadtbürgermeister nicht so: Die Bürgerlichen träten stets mit dem Anspruch an, dass bei Abstimmungen jeder seinem Gewissen verpflichtet und nicht an die Fraktion gebunden sei, sagt er und ergänzt: „Ich bin für alle Sobernheimer zuständig, nicht nur für die, die mich unterstützt haben.“

Konstruktive Zusammenarbeit im Stadtvorstand

Was immer besser funktioniere, sei die Zusammenarbeit im Stadtvorstand. Dort habe sich ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut, und alle Beigeordnete seien interessiert, konstruktiv der Sache zu dienen.

Der Einschätzung, dass die Wählergruppe, die seinen Namen trägt, fünf der 22 Stadtratssitze stellt und bereits mehrere personelle Wechsel verzeichnet hat, in den Sitzungen oft blass bleibt, widerspricht Ruegenberg nicht. Die Mitglieder seien allesamt politische Neueinsteiger, aber Initiativen der Fraktion im Rat auch deshalb weniger notwendig, weil er selbst als Bürgermeister die Ideen der WG in die Gremien einbringe.

Freizeitpark-Finanzierung als größter Erfolg

Dass es Fortschritte auf dem Weg zur Umgestaltung des Freizeitparks gibt, sieht er als seinen größten Erfolg im ersten Amtsjahr. Dass nun Geld aus dem Leadermittel-Topf, die Zukunftsmittel des Landes und das Förderprogramm Stadt-Land-stark geschickt kombiniert werden, um gleich mehrere Bauabschnitte zu realisieren, sei auch Ergebnis seiner Recherchen. Das Förderprogramm zur Begrünung und Entsiegelung bringe eine beachtliche Hebelwirkung, sodass nun erhebliche Summen zur Verfügung stehen, sagt er und betont: „Die Leader-Mittel hätte man auch bisher schon nutzen können.“

i Der Freizeitpark in Bad Sobernheim ist dringend sanierungsbedürftig. Nun gibt es die Mittel, um mehrere Bauabschnitte anzugehen. Silke Jungbluth-Sepp

Dass die Sanierung der alten Nahebrücke aus Sparzwängen vom Rat aus dem Haushalt gekickt wurde, bedauert er und freut sich, dass zumindest die Sanierung des Leinenborn-Kindergartens finanziert werden kann.

Belebung der Innenstadt schwierig

Ruegenbergs Hauptaugenmerk liegt indes auf der Belebung der Innenstadt – was auch sein zentrales Wahlthema war. Um leer stehende Ladenlokale und die Großstraße zu beleben, seien viel Detailarbeit und unzählige Gespräche notwendig, berichtet er. Inzwischen habe er die Zustimmung von vier Eigentümern, die ihre Geschäfte an junge Handwerker vermieten wollen, sofern sich Interessenten finden – etwa Goldschmiede oder Junghandwerker, die Uhren oder hochwertige Schuhe anbieten und mit einer überschaubaren Zahl von Verkäufen pro Monat gut über die Runden kommen können. „Ich bin da in Gesprächen und zuversichtlich“, sagt der Stadtchef und verweist auf Beispiele an der Mosel.

Es gebe bereits Zusagen aus der Wirtschaft, solche Ansiedlungen zu unterstützen. Entscheidend sei aber der Businessplan der Interessenten. „Sie sollen ja davon leben können.“ Den Barfußschuhhersteller Leguano, der eine Saison lang einen Pop-up-Shop am Barfußpfad hatte, für einen festen Laden zu gewinnen, sieht er in der Großstraße wegen fehlender Besucherströme als nicht realistisch an.

Wenige Teilnehmer bei Sauberkeits-Aktionen

Das Thema Sicherheit und Sauberkeit habe die Bürgerschaft an ihn herangetragen, und auch da sieht er Fortschritte und verweist darauf, dass dies laut Satzung auch eine bürgerschaftliche Aufgabe sei. Dass sich kaum Freiwillige an den Aktionen beteiligen, hat er nicht anders erwartet: „Es war klar, dass das keine Massenveranstaltung sein wird.“

„Ich bin kein Freund der Reden, ich bin ein Freund des Tuns.“

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg

Zuletzt war Kritik daran laut geworden, dass er sich zu wenig als Repräsentant der Stadt und ihrer Bürger sieht. „Ich bin kein Freund der Reden, ich bin ein Freund des Tuns“, antwortet der Stadtchef. Er setze sich lieber im Hintergrund für Bad Sobernheim ein. Es sei ihm wichtig, auf jeder Veranstaltung mit Bürgern zu sprechen und ihnen zuzuhören, und nicht nur mit Lokalpolitikern. „Natürlich haben manche gedacht, dass im ersten Jahr alle Themen realisiert werden können“, aber so sei es natürlich nicht, auch wenn er manches gerne schneller vorangetrieben hätte. „Ich rede mit vielen Leuten, mit Unternehmern, mit Ehrenamtlern“, sagt er. Und versichert, dass er sie dabei immer noch spüre: die Aufbruchstimmung, die seinen Amtsantritt vor einem Jahr begleitet hat.