Kreuznacher Haushalt im Plus Stadt will 2026 rund 16 Millionen Euro investieren 22.11.2025, 10:00 Uhr

i Der Haushaltsplan für 2026 ist verabschiedet. 16 Milllionen Euro will die Stadt investieren. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

16 Millionen Euro will die Stadt Bad Kreuznach im nächsten Jahr investieren. Den Haushaltsplan für 2026 hat der Stadtrat jetzt mit großer Mehrheit verabschiedet. Er weist im Ergebnishaushalt sogar ein kleines Plus aus.

Jetzt ist es sogar ein kleines Plus geworden: Einen Jahresüberschuss von 580.000 Euro weist der Kreuznacher Stadthaushalt für 2026 aus, den der Stadtrat jetzt samt den Veränderungen im Stellenplan mit der Mehrheit von 25 Jastimmen der Partnerschaft für Bad Kreuznach (CDU, SPD und FDP) sowie der Grünen und Jürgen Locher (Die Linke) gegen 11 Neinstimmen der übrigen Fraktionen beschlossen hat.







