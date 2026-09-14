Warum wurde es plötzlich im Nachtigallenweg eingeführt und ebenso schnell wieder entfernt? In Bad Kreuznach passiert Mysteriöses.
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Für Verwunderung – nicht nur bei Quellenhof-Betreiber Alex Jacob – hatte das Radfahrverbot im Bad Kreuznacher Nachtigallenweg gesorgt. Am Donnerstagmorgen hatte der Gastronom plötzlich eine neue Beschilderung bemerkt, die – so haben es die Recherchen des Oeffentlichen Anzeigers ergeben – zur Baustelle des LBM (Landesbetrieb Mobilität) an der B48 im Salinental gehört.