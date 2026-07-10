Halbzeit auf der Hochstraße in Bad Kreuznach: Die Sanierung läuft planmäßig voran. Noch bleiben Wochen mit Einschränkungen, doch am Ende sollen bessere Beläge und barrierefreie Querungen stehen – die Stadt bittet um Geduld.
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In Bad Kreuznach wird fleißig gebaut und saniert – und nicht nur an einer Stelle. Das merkt man deutlich am Verkehrsfluss. Neben der bekannten Dauerbaustelle im Salinental produziert derzeit der Umbau der Hochstraße die meisten Unannehmlichkeiten.Die Stadtverwaltung verkündet: „Halbzeit bei der Sanierung der Hochstraße: Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan.