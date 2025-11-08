Bad Kreuznacher Etatberatungen Stadt kann für 2026 ausgeglichenen Haushalt vorlegen 08.11.2025, 08:00 Uhr

i Man ma es kaum glauben: Der städtische Haushaltsentwurf weist für 2026 ein Plaus von mehr als einer halben Million Euro aus. Harald Gebhardt

Nach einem dreitägigen Sitzungsmarathon und gut zwölf Stunden Etatberatungen im Bad Kreuznacher Finanzausschuss war es geschafft: Der Entwurf des Stadthaushaltes für 2026 steht. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Es ist kurz vor vor 20.30 Uhr, als am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses der Vorhang fällt und die Finanzausschussmitglieder über den Entwurf für den Stadthaushalt abstimmen. Drei Tage lang wurde darüber intensiv beraten. Und tatsächlich: Es ist gelungen, das ursprüngliche Minus von rund 5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt in ein Plus im sechsstelligen Eurobereich zu verwandeln.







