Richter weisen Klage ab Stadt kann das Bosenheimer Freibad endgültig schließen Harald Gebhardt 28.07.2026, 12:57 Uhr

i Seit Juni 2023 ist das Bad geschlossen. Die Klage vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht auf Reparatur und Wiederinbetriebnahme war erfolglos. Josef Nürnberg

War’s das jetzt für das Freibad Bosenheim? Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage des Ortsbeirats gegen die Stadt Bad Kreuznach abgewiesen, das Bad weiter betreiben zu müssen. Das letzte Wort wird damit aber wohl noch nicht gesprochen sein.

Werner Lorenz zeigte sich geschockt: Der Bosenheimer FDP-Stadtrat, der seit Jahrzehnten für den Erhalt des kleinen Freibads in Bosenheim kämpft, rief direkt an, als er am Dienstagmorgen von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz zu dem Bosenheimer Bad erfahren hatte.







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