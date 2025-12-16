Stadt hofft auf Einnahmen, doch auch Einführung kostet

Übernachtungsgäste sollen künftig an die Stadt am Rhein-Nahe-Eck eine Abgabe leisten, so der Haupt- und Finanzausschuss. Doch die rechtliche Umsetzung hat es in sich. Und eine sogenannte Bettensteuer wurde schon vor Jahren gekippt.
In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Einführung eines Gästebeitrags wurde erneut deutlich, wie komplex der Prozess ist. Bereits in einer vorausgegangenen Sitzung wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, den Gästebeitrag einzuführen und die Umsetzung zu prüfen.