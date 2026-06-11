Fußball-WM früher und heute Stadionselfie und Trikot? Teilen Sie Ihre Erinnerungen! Robert Neuber 11.06.2026, 17:00 Uhr

i Der Autor als Elfjähriger bei den Hausaufgaben im Jahre 1978, das Sammelbildposter der WM in Argentinien hängt über dem Bett in der Kreuznacher Uhlandstraße. Nichts digital, alles analog. Robert Neuber

Müller der Bomber, Abramczik der Flankengott, Briegel die Walz aus de Palz – die Fußball-WM läuft! Mit Gänsehaut, überschäumender Freude, rotbackigem Zorn. Wir suchen Erinnerungen, Maskottchen, Fotos, Relikte früherer Austragungen. Her damit!

Erinnern Sie sich noch an die Gänsehaut im Jahre 1974, beim Spiel gegen Holland? Und erinnern Sie sich noch an die Village People 1994, die mit der deutschen Mannschaft auf 3sat zu „Far away in America“ tanzten? Und da gab es doch noch den Lederball im speziellen Design für 1990, mit dem Sie im Freibad Salinental kickten – stolz wie Oskar, und wehe, es versuchte jemand, diesen Ball einzusacken.







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