In der steilen und abgelegenen Weinlage am Norheimer Götzenfels tut sich etwas: Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung will die alten, maroden Mauern bis Ende des Jahres zur Sicherheit der Bahngleise saniert bekommen.
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Die alten Weinbergsmauern am Götzenfels-Hang über dem Bahnübergang bei Norheim sollen möglichst ab Juli saniert werden. Das bestätigt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) aus Idar-Oberstein anlässlich der Berichterstattung des Oeffentlichen.