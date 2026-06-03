Weinbergssanierung Norheim
Stabile Mauern zum Schutz der Bahn
Blick vom Norheimer Bahntunnel in Richtung Rotenfels - links im Hintergrund die Mauern, die aktuell saniert werden.
Blick vom Norheimer Bahntunnel in Richtung Rotenfels - links im Hintergrund die Mauern, die aktuell saniert werden.
Robert Neuber

In der steilen und abgelegenen Weinlage am Norheimer Götzenfels tut sich etwas: Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung will die alten, maroden Mauern bis Ende des Jahres zur Sicherheit der Bahngleise saniert bekommen.

Lesezeit 1 Minute
Die alten Weinbergsmauern am Götzenfels-Hang über dem Bahnübergang bei Norheim sollen möglichst ab Juli saniert werden. Das bestätigt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) aus Idar-Oberstein anlässlich der Berichterstattung des Oeffentlichen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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