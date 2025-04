Nachdem die neue Brücke am Sportplatz eingehoben wurde, geht es nun an den Neubau der Nahebrücke zwischen Hochstetten und Hochstädten. Staatssekretär Andy Becht brachte den Förderbescheid über 2,2 Millionen Euro.

Es gibt schöne Pflichttermine in der Lokalpolitik – am Donnerstagnachmittag war es der Besuch von Andy Becht (FDP), Staatssekretär im Mainzer Verkehrsministerium, der in Hochstetten-Dhaun mit Wohlwollen willkommen geheißen wurde. Kein Wunder, denn Becht hatte 2,2 Millionen Euro im Gepäck. Er überbrachte den Förderbescheid für die Nahebrücke, die demnächst erneuert wird. Das Bauwerk verbindet die Ortsteile Hochstetten und Hochstädten, was den einen oder anderen im Kreis Kreuznach schon durcheinanderbringen kann. Berücksichtigt man, dass es zwischen Altenbamberg und Alsenz noch ein Hochstätten gibt, kann man von Glück sagen, dass die Millionen am richtigen Platz landeten. Dieses „Hochstädtische“ Wirrwarr im Kreis Kreuznach hat schon den einen oder anderen fehlgeleitet...

Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell (SPD) hielt seine Dankesrede in Doppelfunktion, schließlich ist er auch Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kirner Land (Bürgermeister Thomas Jung weilt im Urlaub). Döbell konnte sich nicht nur über die Förderung freuen, sondern auch über ein Lob von Udo Barth (CDU), dem Dritten Beigeordneten der VG. Der betonte im persönlichen Gespräch, er halte Döbell für den besten Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde. Einen kleinen Bonus hat Döbell natürlich: Hochstetten ist, was die Steuereinnahmen betrifft, die wohl am besten versorgte Gemeinde in der VG Kirner Land. Aber man muss das Geld auch sinnvoll „an den Mann“ bringen, und das meinte Udo Barth mit Verweis auf diverse Projekte, die in der Gemeinde umgesetzt wurden – von Neubaugebieten bis zum Solarpark.

i 2,2 Millionen Euro hatte Staatssekretär Andy Becht (2.v.li.) im Gepäck - das entspricht einer Förderquote von 75 Prozent für die Nahebrücke bei Hochstetten-Dhaun. Von links: Landrätin Bettina Dickes, Becht, Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell und Landtagsabgeordneter Markus Stein (SPD). Robert Neuber

Staatssekretär Becht sortierte das Bauvorhaben mit einigen interessanten Fakten ein: Zum Beispiel dass es für Rheinland-Pfalz eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, die Verkehrsinfrastruktur zu pflegen. Von 11.000 eigenständigen Gemeinden in Deutschland fänden sich 2300 alleine in Rheinland-Pfalz, es sei das dichteste Netz an Landes- und Kreisstraßen in Deutschland zu unterhalten. Und man strebe danach, alles vernünftig anzubinden: „Auch und gerade ländliche Gemeinden haben Anspruch auf Urbanität.“ Also brauche man Straßen und Brücken, und davon gebe es in Rheinland-Pfalz insgesamt 13.500, für Landesstraßen seien es 6500. Wenn dann eine innerörtliche Brücke wie die zwischen Hochstetten und Hochstädten vom Gesamtpreis in Höhe von 2,94 Millionen Euro 75 Prozent, also ganze 2,2 Millionen Euro, gefördert bekommt, ist das schon eine besondere Zuwendung. Die Gemeinde zahlt aus ihrer Kasse „nur“ 770.000 Euro.

Die neue Brücke bekommt – wie der 70 Jahre alte bestehende Bau – zwei Pfeiler und wird die Nahe über 47 Meter überbrücken. Die Breite wird 6,50 Meter betragen: Fahrbahn 4,50 Meter, ein Gehstreifen 1,50 Meter. Ausschreibung, Auftragsvergabe und Genehmigungen werden dieses Jahr in Anspruch nehmen, mit dem Baubeginn wird Anfang 2026 gerechnet. Während der Bauzeit soll die neue Brücke am Sportplatz als Umleitung dienen.

Besonderes Lob äußerten sowohl Döbell als auch Landrätin Bettina Dickes für die Landesregierung sowie den Landesbetrieb Mobilität (LBM), der mit Chef Thomas Wagner vor Ort war. Anwesend war auch der beim LBM für Brückenbau zuständige Thomas Neumann. 15 Monate Bearbeitungszeit ab eingereichtem Antrag, so Döbell, das sei schon „sportlich“.

Ob es bei der neuen Kirner Reidenbach-Brücke so schnell gehen wird? Hier unkte Döbell in Richtung des Kirner Bürgermeisters: Er habe Frank Ensminger (FDP) gesagt, dass er doch kommen solle, nicht nur weil Staatssekretär Becht schließlich liberaler Parteifreund des ehrenamtlichen Kirner Stadtchefs sei. Sondern weil auch die wichtigen Vertreter des LBM vor Ort seien, und es könne mit Blick auf die zu erneuernde Reidenbach-Brücke nicht schaden, mit diesen Herren ins Gespräch zu kommen. Doch Ensminger habe abgesagt, weil der städtische Haupt- und Finanzausschuss tage. Döbell schüttelte den Kopf: Der Besuch des Staatssekretärs und der LBM-Vertreter sei auf 16 Uhr terminiert gewesen, der Ausschuss in Kirn erst auf 18 Uhr...