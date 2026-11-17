Nahewinzer räumen ab Staatsehrenpreis geht an Dorsheimer Weingut Enk Norbert Krupp 17.11.2026, 18:00 Uhr

i Freuen sich über das gute Abschneiden der Nahe bei der Landesweinprämierung (von links): Bürgermeister Michael Cyfka, Nils Schneider, Rainer Gies, Simone Schauß sowie Florian und Steffen Enk. NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Die Nahewinzer räumen bei Weinprämierung der Landwirtschaftskammer in Kröv in der Mosel ab. Der Dorsheimer Winzer Steffen Enk holt den Staatsehrenpreis, Ehrenpreise gehen nach Guldental, Bad Kreuznach und Monzingen.

Einen Staatsehrenpreis und drei Ehrenpreise durften vier Weinbaubetriebe von der Nahe von der Weinprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Kröv an der Mosel mit nach Hause nehmen. Bei der Feier waren die Landesregierung sowie der Landkreis Bad Kreuznach nicht vertreten.







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