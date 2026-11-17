Die Nahewinzer räumen bei Weinprämierung der Landwirtschaftskammer in Kröv in der Mosel ab. Der Dorsheimer Winzer Steffen Enk holt den Staatsehrenpreis, Ehrenpreise gehen nach Guldental, Bad Kreuznach und Monzingen.
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Einen Staatsehrenpreis und drei Ehrenpreise durften vier Weinbaubetriebe von der Nahe von der Weinprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Kröv an der Mosel mit nach Hause nehmen. Bei der Feier waren die Landesregierung sowie der Landkreis Bad Kreuznach nicht vertreten.