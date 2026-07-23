Partnerin kaltblütig getötet?
Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich
Am 13. Verhandlungstag erfolgten die Plädoyers in dem Verfahren um die Tötung einer 66-jährigen Bad Kreuznacherin, für die sich
Am 13. Verhandlungstag erfolgten die Plädoyers in dem Verfahren um die Tötung einer 66-jährigen Bad Kreuznacherin, für die sich ihr Partner vor dem Landgericht verantworten muss.
Christine Jäckel

Eine Frau wird einem Kellerabteil in Bad Kreuznach erschlagen: Die Staatsanwaltschaft sieht Habgier und Heimtücke als Motiv - und die Mutter des Opfers fordert eine Antwort vom Angeklagten.

Lesezeit 2 Minuten
Eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt die Staatsanwaltschaft im Fall des 70-Jährigen, der am 15. Oktober letzten Jahres seine Partnerin im Kellerabteil ihrer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße in Bad Kreuznach erschlagen haben soll. In ihrem Plädoyer ging Staatsanwältin Patricia Richter davon aus, dass der Angeklagte die Tat geplant hatte.
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