Verabschiedung beim Helferfest St. Kathariner Ehrennadel für die Naheweinkönigin Dieter Ackermann 06.11.2025, 06:00 Uhr

i Im Kreis der Mitglieder des Gemeinderates verabschiedete Ortsbürgermeister Hans-Walter Nies (links) Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz. Dieter Ackermann

Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz hat ihre Heimatgemeinde St. Katharinen stolz gemacht. Das betonte Ortsbürgermeister Hans-Walter Nies in seiner Rede beim Helferfest.

In dem kleinen Dorf mit vielen Aktivitäten und einer großen Helferschar stand beim erstmals von der Gemeinde ausgerichteten Helferfest im Gemeindehaus die Verabschiedung von Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz im Mittelpunkt des Abends. „Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Hände immer anpacken.







