Hans-Walter Nies (66) ist der neue Ortsbürgermeister von Sankt Katharinen. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der bisherige Erste Beigeordnete der Gemeinde (seit 2009), der keinen Gegenkandidaten hatte, 163 Ja-Stimmen. Wahlberechtigt waren 179 Bürgerinnen und Bürger. 16 Wählerinnen und Wähler stimmten mit Nein bzw. ihre Stimmzettel waren ungültig.

Dem Oeffentlichen Anzeiger sagte Nies kurz nach der Auszählung der Stimmzettel: „Mit dem Wahlergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und das Amt und bedanke mich für das große Vertrauen.“ Der Wahlausschuss tagt am Dienstag, 9. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus. In der öffentlichen Sitzung wird dann das amtliche Wahlergebnis bekannt gegeben. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates ist noch nicht terminiert. Sie muss noch mit der VG-Verwaltung Rüdesheim abgestimmt werden. Dann findet auch die Wahl der neuen Beigeordneten statt.