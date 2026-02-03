Slowenier in Bad Sobernheim Spuren jüdischen Lebens beim Schüleraustausch entdecken Marion Unger 03.02.2026, 11:00 Uhr

i Die Stolpersteine im Pflaster vor den Häusern, wo einst jüdische Bürger Sobernheims gewohnt haben, fanden großes Interesse bei Schülerinnen und Schülern des "Erasmus+"-Projekt am Emanuel-Felke-Gymnasium. Marion Unger. Unger

Slowenische Schüler besuchen das Emanuel-Felke Gymnasium und lernen etwas über die Erinnerungskultur: Auf einem Rundgang besuchten sie die zum Kulturhaus umgestaltete Synagoge und die Stolpersteine vor den Häusern, in denen einstmals Juden wohnten.

Einen Blick in die deutsche Vergangenheit während der NS-Zeit sowie auf die Art und Weise, wie heute damit umgegangen wird, ermöglicht ein Schüleraustausch des Emanuel-Felke-Gymnasiums (EFG) mit dem von Salesianern getragenen Gymnasium im slowenischen Želimje.







