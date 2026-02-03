Slowenier in Bad Sobernheim
Spuren jüdischen Lebens beim Schüleraustausch entdecken
Die Stolpersteine im Pflaster vor den Häusern, wo einst jüdische Bürger Sobernheims gewohnt haben, fanden großes Interesse bei Schülerinnen und Schülern des "Erasmus+"-Projekt am Emanuel-Felke-Gymnasium.
Marion Unger. Unger

Slowenische Schüler besuchen das Emanuel-Felke Gymnasium und lernen etwas über die Erinnerungskultur: Auf einem Rundgang besuchten sie die zum Kulturhaus umgestaltete Synagoge und die Stolpersteine vor den Häusern, in denen einstmals Juden wohnten.

Einen Blick in die deutsche Vergangenheit während der NS-Zeit sowie auf die Art und Weise, wie heute damit umgegangen wird, ermöglicht ein Schüleraustausch des Emanuel-Felke-Gymnasiums (EFG) mit dem von Salesianern getragenen Gymnasium im slowenischen Želimje.

