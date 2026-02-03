Slowenische Schüler besuchen das Emanuel-Felke Gymnasium und lernen etwas über die Erinnerungskultur: Auf einem Rundgang besuchten sie die zum Kulturhaus umgestaltete Synagoge und die Stolpersteine vor den Häusern, in denen einstmals Juden wohnten.
Einen Blick in die deutsche Vergangenheit während der NS-Zeit sowie auf die Art und Weise, wie heute damit umgegangen wird, ermöglicht ein Schüleraustausch des Emanuel-Felke-Gymnasiums (EFG) mit dem von Salesianern getragenen Gymnasium im slowenischen Želimje.