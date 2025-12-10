Pächter hat Anzeige erstattet Sprayer verunstalten erneut Kreuznacher Teetempelchen Harald Gebhardt 10.12.2025, 19:00 Uhr

i Pächter Göckel nutzt das Teetempelchen für Veranstaltungen wie Weinproben und Ähnliches. Die Innenwände sind frisch gestrichen, die Sanierungsarbeiten aber noch nicht abgeschlossen. Doch jetzt haben Sprayer erneut zugeschlagen. Armin Göckel

Sinn- und hirnlose Schmierereien: Sprayer haben am Kreuznacher Teetempelchen wieder einmal ihr Unwesen getrieben.

Statt auf der Kauzenburg findet das traditionelle Turmblasen zu Heiligabend mit den Musikfreunden Winzenheim in diesem Jahr am Teetempelchen statt. Doch an dem Refugium haben Sprayer wieder einmal ihr schlimmes Unwesen getrieben. Als Pächter Armin Göckel, der die Veranstaltung mit den Musikfreunden, dem Weingut Paul Anheuser und dem Altstadtverein organisiert, am Montagmittag dort oben war, traute er seinen Augen nicht: Unbekannte Sprayer hatten ...







