Neue digitale Schießbahnen, Mitgliederzuwachs und Liga-Erfolge: Die Sportschützen Bosenheim modernisieren sich. Wer dahintersteckt und welche Chancen das für Neuschützen bringt, lesen Sie hier.
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In diesem Jahr hatten die Sportschützen Bosenheim gleich mehrere gute Gründe, ihr Schützenfest zu feiern. So ist die Zahl der Mitglieder auf knapp 50 angestiegen. Zudem griff der Verein tief in die Tasche, um für 12.500 Euro eine neue, moderne Schießanlage mit digitaler Auswertung der Schussergebnisse anzuschaffen.