Auf Bad Kreuznacher Kornmarkt Sportrollstuhl für Kreuznacher Torjäger ertrommeln Josef Nürnberg 17.08.2026, 11:00 Uhr

i Mit den unterschiedlichsten Arten rythmischer Musikgeräte wurde für einen neuen Sportrollstuhl für Torjäger Vedat Yagiz vom Power-Chair-Hockey-Team „Star Drivers Bad Kreuznach“ auf dem Kornmarkt getrommelt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Torjäger Vedat Yagiz vom Power-Chair-Hockey-Team „Star Drivers“ benötigt einen neuen Sportrollstuhl für seine Spiele in der Ersten Bundesliga. Das neue Hilfsmittel kostet rund 15.000 Euro. Auf dem Kreuznacher Kornmarkt wurden Spenden ertrommelt.

Damit Torjäger Vedat Yagiz vom Power-Chair-Hockey-Team „Star Drivers Bad Kreuznach“ (1. Bundesliga) der Diakonie auch weiterhin so erfolgreich auf Torejagd gehen kann, benötigt er dringend einen neuen Sportrollstuhl. Nur leider ist ein solcher spezieller Rollstuhl extrem teuer und niemand bezahlt solch ein Gerät mal eben aus der Portokasse.







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