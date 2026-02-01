Die Sanierung der maroden Laufbahn der Sportanlage „Am Staaren“ steht an, ebenso des Zuwegs zum Priorhof. Für beide Projekte hat der Stadtrat nun erste Schritte unternommen und Planungsleistungen beauftragt. Aber es wurde auch Kritik laut.
Wie und von wem die Sanierung der Laufbahn der Bad Sobernheimer Sportanlage „Zum Staaren“ finanziert wird, ist zwar immer noch offen. Aber der Stadtrat hat nun die Planung der Sanierungsarbeiten beauftragt. Den Zuschlag hat das Norheimer Büro Bickmann für 14.