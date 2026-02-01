Warum muss teure Planung sein? Sportplatz Staaren und Priorhof-Weg nehmen erste Hürde Silke Jungbluth-Sepp 01.02.2026, 19:00 Uhr

i Erster Schritt hin zur Sanierung der Laufbahn der Staaren-Sportanlage in Bad Sobernheim: Der Stadtrat hat die Planungsleistungen beauftragt. Aus welchem Fördermitteltopf das Geld für das Projekt kommen wird, ist noch unklar. Silke Jungbluth-Sepp

Die Sanierung der maroden Laufbahn der Sportanlage „Am Staaren“ steht an, ebenso des Zuwegs zum Priorhof. Für beide Projekte hat der Stadtrat nun erste Schritte unternommen und Planungsleistungen beauftragt. Aber es wurde auch Kritik laut.

Wie und von wem die Sanierung der Laufbahn der Bad Sobernheimer Sportanlage „Zum Staaren“ finanziert wird, ist zwar immer noch offen. Aber der Stadtrat hat nun die Planung der Sanierungsarbeiten beauftragt. Den Zuschlag hat das Norheimer Büro Bickmann für 14.







