Warum muss teure Planung sein?
Sportplatz Staaren und Priorhof-Weg nehmen erste Hürde
Erster Schritt hin zur Sanierung der Laufbahn der Staaren-Sportanlage in Bad Sobernheim: Der Stadtrat hat die Planungsleistungen beauftragt. Aus welchem Fördermitteltopf das Geld für das Projekt kommen wird, ist noch unklar.
Silke Jungbluth-Sepp

Die Sanierung der maroden Laufbahn der Sportanlage „Am Staaren“ steht an, ebenso des Zuwegs zum Priorhof. Für beide Projekte hat der Stadtrat nun erste Schritte unternommen und Planungsleistungen beauftragt. Aber es wurde auch Kritik laut.

Lesezeit 2 Minuten
Wie und von wem die Sanierung der Laufbahn der Bad Sobernheimer Sportanlage „Zum Staaren“ finanziert wird, ist zwar immer noch offen. Aber der Stadtrat hat nun die Planung der Sanierungsarbeiten beauftragt. Den Zuschlag hat das Norheimer Büro Bickmann für 14.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren