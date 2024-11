Ein größeres Projekt steht in Callbach bevor: die Sanierung des Bürgerhauses, das 1985/86 errichtet wurde. Mehrere Aufträge dazu wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vergeben. Der Förderbescheid über einen Landeszuschuss aus dem Investitionsstock in Höhe von 230.000 Euro, was laut Ortsbürgermeister Veit Mohr rund 50 Prozent der Kosten entspricht, liegt vor.