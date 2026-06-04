Sportlerehrung in Mainz-Bingen
Sport verbindet Menschen und vermittelt Werte 
Die Sportlerehrung im Kreis Mainz-Bingen hat Landrat Thomas Barth (2. Reihe, weißes Sakko) durchgeführt.
Die Sportlerehrung im Kreis Mainz-Bingen hat Landrat Thomas Barth (2. Reihe, weißes Sakko) durchgeführt.
Edgar Daudistel

Landrat Thomas Barth hat 50 junge und ältere Athleten zur Sportlerehrung eingeladen, um ihnen für ihre Leistungen zu danken. Die Ehrung kehrt nach mehreren Jahren Pause zurück und soll künftig fester Teil des Jahreskalenders des Kreises werden. 

Lesezeit 2 Minuten
Nach mehreren Jahren Pause hat der Landkreis Mainz-Bingen erstmals wieder zu einem großen Sportempfang eingeladen. Rund 50 junge und erfahrene Athleten aus unterschiedlichsten Disziplinen wurden für ihre sportlichen Leistungen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ausgezeichnet.

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Oeffentlicher AnzeigerSport

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