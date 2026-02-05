Strecke mit Kultur Sponheimer Wanderweg soll verlängert werden Josef Nürnberg 05.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Stiftskirche Pfaffen-Schwabenheim mit ihrem bedeutenden Chor und der Sponheimer Grablege kann sowohl Start- als auch Endpunkt der Wanderung auf dem Sponheimer Weg sein. Josef Nürnberg

Die Fördergemeinschaft Kirchen, Klöster und Kulturdenkmäler plant die Verlängerung des Sponheimer Wanderweges von Bad Kreuznach nach Pfaffen-Schwabenheim. Der Weg wäre dann 110 Kilometer lang und soll auf dem Eiermarkt beginnen.

Im Herbst 1126 wurde die Grafschaft Sponheim historisch erstmals fassbar. Heute spielt sie im Gedächtnis auch vieler Einheimischer kaum noch eine Rolle. Dabei ist das blau-goldene Wappenschild nicht nur Teil des Wappens des Kreises Bad Kreuznach oder des Stadtwappens von Bad Kreuznach, sondern es ziert auch zahlreiche Ortswappen Nicht zuletzt um die Grafschaft wieder mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, plant die Fördergemeinschaft Kirchen, ...







