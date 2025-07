Auf dem Spielplatz in der Graf-Eberhard-Straße gibt es jetzt dank der Initiative des Fördervereins JuKi eine Tischtennisplatte.

Mit einer Ansprache, Banddurchschnitt und anschließender Spielplatzparty mit Spaßturnier und Eis sorgten die Mitglieder des Fördervereins Jugend und Kinder, kurz JuKi genannt, für eine standesgemäße Inbetriebnahme der neuen Tischtennisplatte in der Graf-Eberhard-Straße.

Untergrund für Platte in Eigenleistung gebaut

Der Spielplatz in der Graf-Eberhard-Straße ist ein richtiges Spieleparadies, mit vielen Geräten und gut beschattet von Bäumen. Zuletzt hat die Gemeinde hier ein großes Kletterspielgerüst installiert, Kostenpunkt 30.000 Euro. Und jetzt gibt es dank der Initiative der Aktiven von JuKi die Tischtennisplatte als weitere Attraktion für ältere Kinder und Jugendliche. Dafür wurde schweißtreibende Arbeit vom Vorstandsteam geleistet und ein regelrechter Pflastersteinsammelmarathon bestanden, wie Vorsitzende Carolin Schwarz berichtet. Große Unterstützung leistete das Sponheimer Unternehmen Ünal Straßenbau, das die Baggerarbeiten für Materialkosten erledigte. Die Verlegung des Pflasters übernahmen die JuKi-Mitglieder, sodass innerhalb von zwei Wochen die Aktion abgeschlossen werden konnte. Danach wurde die 1,3 Tonnen schwere Platte mit Untergestell mit einem speziell ausgerüsteten Fahrzeug mit Aufzug angeliefert und platziert.

Letztes Jahr im Sommer fand eine Spielplatzbegehung mit Ortsbürgermeister Bernhard Haas statt. Dabei wurde das Vorhaben besprochen und ein Anwohner stellte spontan ein Quantum Pflastersteine zur Verfügung, die er nicht mehr benötigte. Die reichten allerdings nur für die Hälfte der Fläche. Über Facebook und WhatsApp wurde nach Steinen gefahndet und es kam schließlich genug Pflaster für den Untergrund der Tischtennisplatte zusammen. „Wir haben noch Steine aus Waldböckelheim geschenkt bekommen und dann hat jemand angerufen, der überzähliges Pflaster im Garten liegen hatte, zum Schluss kam noch die Rentnerband zum Einsatz und ein Vereinsmitglied hat die Randsteine beschnitten“, schildert Schwarz, wie die Dorfgemeinschaft das Projekt mit vereinten Kräften wuppte. Die Tischtennisplatte kostete rund 2700 Euro, jetzt muss das Vereinskonto erst wieder gefüllt werden, bevor die JuKi-Aktiven ihr nächstes Vorhaben auf dem Bolzplatz angehen können.

i Geschafft: Das JuKi-Vorstandsteam nahm die Tischtennisplatte feierlich mit dem Durchschneiden des Bandes in Betrieb. Christine Jäckel

Seit zwei Jahren unter dem neuen Namen JuKi

JuKi heißt der Verein seit 2022, davor bestand er aber schon 12 Jahre als Förderverein der Kita „Villa Kunterbunt.“ Dort werden inzwischen 46 Kinder aus Sponheim und Burgsponheim betreut. Die 1973 errichtete Gemeindekita ist damit auch an der Grenze ihrer Kapazität angelangt, wie Ortsbürgermeister Haas betont. Denn beim Bau der Einrichtung dachte noch niemand an Wickelkinder oder Ganztagsbetrieb. Das JuKi-Team hatte sich zum 50-jährigen Kita-Jubiläum unter dem neuen Namen formiert, um seinen Wirkungskreis zu erweitern. 2024 wurde der Spielplatz für die Kleinen in Eigenleistung der Mitglieder generalüberholt. Ortsbürgermeister Haas bedankte sich im Namen der Gemeinde für das ehrenamtliche Engagement und die kontinuierliche Unterstützung von JuKi im Kindergarten und auf den Spielplätzen.