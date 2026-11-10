Empfang im Heimatdorf Sponheim ist stolz auf Naheweinmajestät Torben Hammerle Christine Jäckel 10.11.2026, 20:00 Uhr

i Torben Hammerle ist die erste Weinmajestät Sponheims und der erste männliche Repräsentant des Naheweins. In seinem Heimatort wurde er mit allen Ehren empfangen. Christine Jäckel

Ortsbürgermeister Bernhard Haas ist stolz auf den „Sponheimer Bub“: In seinem Heimatort wurde Torben Hammerle mit großem Applaus empfangen. Er ist nicht nur die erste Weinmajestät des Dorfes, sondern auch erster männlicher Repräsentant des Naheweins.

Da bekam die Sponheimer Kirmes plötzlich einen ganz besonderen Glanz: Naheweinmajestät Torben Hammerle wurde in seinem Heimatort mit großem Applaus empfangen. Die 760 Einwohner zählende Gemeinde kann als Heimatort der berühmten Sponheimer Grafen Kontinuität in Sachen Adel und Weinbau vorweisen.







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