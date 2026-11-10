Ortsbürgermeister Bernhard Haas ist stolz auf den „Sponheimer Bub“: In seinem Heimatort wurde Torben Hammerle mit großem Applaus empfangen. Er ist nicht nur die erste Weinmajestät des Dorfes, sondern auch erster männlicher Repräsentant des Naheweins.
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Da bekam die Sponheimer Kirmes plötzlich einen ganz besonderen Glanz: Naheweinmajestät Torben Hammerle wurde in seinem Heimatort mit großem Applaus empfangen. Die 760 Einwohner zählende Gemeinde kann als Heimatort der berühmten Sponheimer Grafen Kontinuität in Sachen Adel und Weinbau vorweisen.