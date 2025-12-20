Kirner Land würdigt Einsatz Spitzenleistungen und Teamgeist: Sportler ausgezeichnet Sebastian Schmitt 20.12.2025, 15:00 Uhr

i Im festlich dekorierten Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Kirner Land werden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 feierlich ausgezeichnet. Sebastian Schmitt

Die Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2025 hat die Verbandsgemeinde Kirner-Land ausgezeichnet. Spitzenleistungen und Teamgeist überzeugten in ganz unterschiedlichen Disziplinen.

Die Verbandsgemeinde Kirner Land hat am Freitagabend ihre Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 feierlich ausgezeichnet. Im liebevoll hergerichteten Sitzungssaal, für dessen festliches Ambiente erneut das Bauhofteam um Bernd Greber sorgte, kamen Vereinsvertreter, Ehrenamtliche, Familien und zahlreiche Aktive zusammen.







