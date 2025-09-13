Es tut sich was in der Disbodenberger Kapelle mitten in Bad Sobernheim. Am 1. Oktober öffnen Spitzenkoch Philipp Helzle und Ehefrau Petra in dem historischen Gemäuer ihr erstes eigenes Restaurant und nehmen Abschied von der Sterneküche.

Es liegt Vorfreude in der Luft, in der Disibodenberger Kapelle, und auch ein bisschen Aufregung. Denn im früheren Denkmalz-Kapellenrestaurant wird ab 1. Oktober ein neues Kapitel geschrieben: Philipp Helzle und seine Frau Petra eröffnen in dem spätgotischen Gemäuer ihr erstes eigenes Lokal, das „Helzles Cesar und Morian“.

Neues Kapitel mit neuer Herausforderung

Wie es dazu kommt, dass Sternekoch Helzle, der zwölf Jahre im Hotel Bollants Spitzengastronomie gelebt hat, nun auf gutbürgerliche Handwerkskunst ohne Sterne umsatteln will, erzählt der 42-Jährige gern – während rundherum die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren laufen, Weine geliefert werden und Kartons aufs Ausräumen warten. Es sei ein komplett neuer Weg, „und wir freuen uns wahnsinnig auf die Herausforderung“, schwärmt er. Die Entscheidung, im eigenen Restaurant weg von der Sterneküche zu gehen, sei vor allem eine wirtschaftliche. „Das funktioniert am Standort Bad Sobernheim nicht“. Ohne Hotel oder Investor im Hintergrund sei Sternegastronomie aber auch andernorts kaum noch möglich.

Geplant haben sie stattdessen eine vielseitige und moderne regionale Küche mit kreativen Akzenten. Natürlich alles von hoher Qualität und Handwerkskunst, auch wenn das Preisniveau moderat sein wird. „Ein Sternekoch wird immer auf Qualität achten“, lacht er. Hauptgerichte am Abend stehen ab 26 Euro auf der Karte, Mittagsgerichte ab 15 Euro. Weil auch schon die ersten Nachfragen nach Schnitzel laut wurden, habe er auch das auf die Karte genommen, vom Kalb, für 29 Euro.

Wer mehr von Helzles Können als Spitzenkoch erleben möchte, kann es mit einem Überraschungsmenü mit drei oder vier Gängen versuchen. „Damit kann man uns kennenlernen, das trägt unsere Handschrift“, verspricht er. Menüs zu komponieren liegt ihm sehr. Eine neue Herausforderung sei dagegen das À-la-Carte-Geschäft. „À la Carte habe ich noch nie im Leben gekocht“.

Karriere in der Sternegastronomie

Kein Wunder, hat der gebürtige Aachener sein berufliches Leben ausschließlich in der Sternegastronomie verbracht, nachdem er durch ein Schülerpraktikum in seinen Traumberuf gefunden hatte. Nach der Kochausbildung in Monschau ging es nach Wolfsburg ins „Aqua“ im Ritz Carlton, nach Baiersbronn ins „Bareiss“, nach Wilhelmshaven ins Columbiahotel, nach Deidesheim in den Ketschauer Hof und von da als Küchenchef ins Bollants. Seit Wolfsburg ist Ehefrau Petra, die aus der Nähe von Cloppenburg stammt, an seiner Seite. Privat wie beruflich. Sie ist Restaurantfachfrau und war im Bollants für den perfekten Service verantwortlich.

i Am 1. Oktober öffnen Philipp und Petra Helzle die Türen für Gäste. Noch haben sie einiges zu tun, um die längere Zeit nicht mehr als Restaurant genutzten Räumlichkeiten für die Eröffnung vorzubereiten. Silke Jungbluth-Sepp

Nun wollen sie dauerhaft in Sobernheim bleiben, wo ihre Tochter in die Grundschule geht. Und gemeinsam einen Neuanfang im eigenen Lokal machen. Mitgebracht haben sie ihr eingespieltes Team aus dem Jungborn. In der Küche hat Philipp Helzle einen Mitarbeiter, Petra Helzle wird im Service von zwei Personen unterstützt.

Bruno Schneiders Wunschlösung

Für Verpächter und Denkmalz-Besitzer Bruno Schneider erfüllt sich mit dieser Entwicklung ein Traum, wie er voller Freude sagt. „Das war schon immer meine Wunschlösung“, aber er habe Helzle lange umwerben müssen, verrät er und ist überzeugt: „Es ist ein Gewinn für die Region, dass Familie Helzle bleibt.“

Tatsächlich, Abwerbeversuche von anderen Spitzenrestaurants habe es immer wieder gegeben, bestätigt Helzle, und es sei auch klar gewesen, dass es nach mehr als einem Jahrzehnt bei Bollants an der Zeit für eine neue Aufgabe war. Dass die ansprechend sanierte Disibodenberger Kapelle nun ideal für ihren Start als Restaurantbetreiber ist, darin sind sich Helzles mit Schneider einig.

Kapellenbrauerei und Biergarten bleiben getrennt

Die Kapellenbrauerei im Untergeschoss gehört nicht zum „Cesar und Morian“, sie wird weiterhin separat betrieben, ebenso der Denkmalz-Biergarten. Allerdings gibt es das Craftbier auch im Restaurant. Was bleibt, ist die Möglichkeit, in der Kapelle standesamtlich zu heiraten und Feiern auszurichten. Im Sommer gibt es eine Terrasse.

Die Sobernheimer sind jedenfalls schon gespannt, was bei Helzles auf den Tisch kommt. Für die ersten Tage nach der Eröffnung sind bereits alle Tische ausgebucht.

Woher kommt der Name „Cesar und Morian“?

Die beiden Kaufleute Cesar und Morian waren Anfang des 18. Jahrhunderts Besitzer der Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim. Sie hatten die Kapelle, die ursprünglich zum Kloster Disibodenberg gehörte, nach der Säkularisation ersteigert, und richteten dort ein Lebensmittelkontor ein. Durch den Einbau von Zwischendecken konnten sie Lebensmittel, Tabak und Gerbereiprodukte lagern. Dieser Historie wollen Helzles nun ein eigenes Kapitel anfügen. sjs