Familiencafé in Bad Kreuznach Spielzimmer hat nach Schließzeit wiedereröffnet Markus Kilian 11.09.2026, 11:00 Uhr

i Nachdem das Bad Kreuznacher Spielzimmer im August komplett geschlossen hatte, wollen die Betreiber Doreen Balks und Sascha Sprang nach der Wiedereröffnung am 9. September wieder richtig Gas geben. Der Bobbycar-Parcours ist eines von mehreren neu hinzugekommenen Spielelementen. Markus Kilian

Die wirtschaftliche Situation und die Sommerhitze zwangen das Spielzimmer zu schließen. Aufgeben oder weitermachen? Doreen Balks und Sascha Sprang geben ihrem Traum eine zweite Chance – mit Torwand, Klimaanlage und einer neuen Speisekarte.

Nein, aufgeben wollen Doreen Balks und Sascha Sprang ihren Traum vom Spielzimmer nicht. Auch wenn es wirtschaftlich nicht immer leicht ist. Dafür hängt das Paar mit zwei Kindern zu sehr an ihrem Familiencafé in der Bosenheimer Straße; hat zu viel Herzblut in die Speisekarte, Spielfläche und Kursräume gesteckt.







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