Stromberger Themenwanderweg Spielplatz am Friedrichsheck ist nun fertiggestellt Jens Fink 29.12.2025, 08:00 Uhr

i Auf dem fertiggestellten Spielplatz im Friedrichsheck stellt eine Wippe mit Pferdeköpfen die Verbindung zu alten Ritterspielen dar. Jens Fink

Wie zu Zeiten der alten Ritter: Der neue Spielplatz am Friedrichsheck im Rahmen des Themenwanderwegs „Stromberger Rittertour“ vermittelt Kindern den Bezug zu dieser Zeit.

Der städtische Themenwanderweg „Stromberger Rittertour“ besteht bislang aus sieben, vorrangig kindgerechten Lernstationen, mit denen die Geschichte der Stromberger Burgen und das Wahrzeichen des Deutschen Michels thematisiert werden. Nach dem neuen, im Sommer etablierten Themenspielplatz auf der Rathauswiese ist nun auch das Areal im Bereich Friedrichsheck als weitere „Erlebnisspielfläche – Rittertour“ fertiggestellt, wo ein von der Grafikerin ...







Artikel teilen

Artikel teilen