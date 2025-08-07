Eine 90-prozentige Förderung des Landes machte es möglich: Besonders der Wasserlauf auf der Rathauswiese in Stromberg bereitet den Kleinsten jetzt in den Sommerferien viel Freude.

Über einen neuen Spielplatz können sich die Kinder in der Michelstadt freuen. Im Rahmen des vom Land zu 90 Prozent geförderten Modellvorhabens „Innenstadtimpulse“ wurde auf der Rathauswiese eine integrative Spielerlebnisfläche unter dem Motto „Unsere Erde im Wandel“ realisiert.

Hier können die Kinder an einem Wasserlauf spielen, sich auf einem Karussell drehen oder auf einem Balanciergerät ihren Gleichgewichtssinn schärfen. Eine Schaukel ist ebenso Teil der Spielfläche wie eine federnd wippende Tierfigur. Mithilfe der einzelnen Spielgeräte werden die Kleinen gleichzeitig auf kindgerechte Art mit den Realitäten auf unserem Planeten vertraut gemacht. Auf den rund um den Spielplatz aufgestellten Informationstafeln werden die Funktionen von Windrädern sowie der Wasser- und Sonnenkraft sowie Aspekte des Klimaschutzes verdeutlicht. Die Infotafeln erklären den Kindern wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, der sich durch die Nutzung regenerativer Energien erzielen lässt, erläutert Beigeordnete Desiree Palmes, bei der Stadt verantwortlich für die Spielplätze.

Insbesondere die Kraft des Wassers können die Kinder anhand des mit einer Pumpstation ausgestatteten Wasserlaufs spielerisch entdecken. Eine auf dem Spielplatz aufgestellte Lampe stelle den Bezug zur Photovoltaik her, und die Windkraft werde durch das sich drehende Karussell symbolisiert. Dieses Spielgerät sei bewusst barrierefrei gestaltet und könne selbst von im Rollstuhl sitzenden Kindern genutzt werden. Dies sowie der problemlos zugängige Spielplatz trage somit den Ansprüchen der Inklusion Rechnung, erläutert die Beigeordnete.

Zudem diene die Spielfläche als Begegnungsraum für Kinder mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund. „Die Kinder können gemeinsam die Auswirkungen der Elemente und ihre eigenen Einflüsse auf diese erleben und lernen so spielerisch, wie der Mensch seine Umwelt gestaltet und beeinflusst“, verdeutlicht Desiree Palmes.